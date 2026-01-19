Osimhen Atletico Madrid maçında oynayacak mı, geldi mi? Gözler yıldız oyuncuda

Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan karşılaşma öncesinde Osimhen geldi mi merak edildi. Heyecanla beklenen müsabaka 21 Ocak tarihinde oynanacak.

OSİMHEN ATLETİCO MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Teknik direktör Okan Buruk, Buruk, "Bugün (17 Ocak) Osimhen ile konuştuk. Son maçta çıkarken ağrısı vardı. Üçüncülük maçında oynamayacağını, çok ihtiyaç olduğunda kullanabileceğini söylemişti. Pazartesi antrenmanda bizimle olacak." ifadelerini kullandı. Buna göre Osimhen'in dev karşılaşmada forma giyme ihtimali yüksek görünüyor.

OSİMHEN GELDİ Mİ?

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, 17 Ocak tarihinde Osimhen ile görüştüğünü ve pazartesi günü antrenmanda olacağını paylaşmıştı. Gözler yıldız oyuncuya çevrildi. Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası’nın ardından İstanbul’a döndü. Bugün yapılacak antrenmanda yer alması bekleniyor.