Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 30 Kasım Pazartesi akşamı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımda gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Sakatlığının ardından rehabilitasyon sürecini sürdüren yıldız futbolcunun derbide forma giyip giymeyeceği ve karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp başlamayacağı araştırılıyor.

OSİMHEN BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Victor Osimhen'in herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer alması bekleniyor. Galatasaray sağlık ve teknik heyeti, Nijeryalı golcünün sahalara dönüş sürecini yakından takip ediyor.

Yıldız futbolcunun derbiye yetişmesi için rehabilitasyon ve hazırlık programı uygulanırken, karşılaşmada süre alıp alamayacağı maç gününe kadar yapılacak çalışmaların ardından belli olacak. Galatasaray'dan Osimhen'in derbideki durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

OSİMHEN BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'DE Mİ?

Osimhen'in Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Ameliyat sonrası sahalara dönüş sürecinde olan Nijeryalı futbolcunun, teknik heyetin planlaması doğrultusunda karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olması öngörülüyor.

Teknik heyetin yıldız golcüyü kontrollü şekilde kullanmayı planladığı belirtilirken, Osimhen'in maçta alacağı süre fiziksel durumuna ve antrenman performansına göre şekillenecek.

OSİMHEN NEDEN AMELİYAT OLDU?

Victor Osimhen, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynadığı karşılaşmada sol dizinden sakatlandı. İlk etapta dizindeki sakatlığın esneme olduğu açıklanan futbolcunun MR incelemesinde diz ekleminde serbest parça tespit edildi.

Nijeryalı golcü, 7 Kasım 2026 tarihinde İstanbul'da artroskopik diz ameliyatı geçirdi. Operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine başlayan Osimhen, bir süre takımdan ayrı kaldı.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.