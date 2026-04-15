Osimhen, Liverpool FC ile oynanan son 16 turu karşılaşmasında sakatlanmıştı. Nijeryalı golcünün tedavi sürecinde Galatasaray, Trabzonspor deplasmanından yenilgiyle dönerken, Kocaelispor ile iç sahada oynanan mücadeleden 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Son iki haftada kaybedilen 5 puan sonrasında şampiyonluk yarışındaki puan farkı 2’ye indi. Hem kolundan hem de dizinden ameliyat edilen yıldız oyuncu, şampiyonluk yolunda kritik bir eşik aşılırken takımını yalnız bırakmamak için büyük fedakârlık gösteriyor.

HABERİN ÖZETİ Osimhen Gençlerbirliği maçında var mı oynayacak mı? Osimhen’in son durumu ne? Sakatlanan golcü oyuncu Osimhen'in sahalara dönüş planları ve şampiyonluk yarışı özetleniyor. Osimhen, Liverpool FC ile oynanan maçta sakatlanmış ve hem kolundan hem de dizinden ameliyat olmuştu. Galatasaray, Osimhen'in sakatlığında Trabzonspor'a yenilmiş ve Kocaelispor ile berabere kalmıştı. Nijeryalı golcü, Gençlerbirliği maçının kamp kadrosunda yer alması öngörülüyor ve ilerleyen dakikalarda süre alması bekleniyor. Osimhen'in 26 Nisan'daki Fenerbahçe SK derbisinde ilk 11'de sahaya çıkması hedefleniyor. Osimhen, bu sezon 29 resmi maçta 19 gol ve 7 asist kaydetti.

OSIMHEN GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA VAR MI OYNAYACAK MI?

Geçen hafta bireysel antrenmanlara başlayan Osimhen, bu hafta itibarıyla takımla birlikte çalışmalara katıldı. Operasyon geçiren kolu için sağlık kurulu tarafından özel bir koruyucu bandaj hazırlanan Nijeryalı santrfor, kendisiyle özdeşleşen maskesine bu yeni ekipmanı da ekleyecek. Sahadaki görüntüsüyle bir “gladyatör”ü andırması beklenen Osimhen, takımını yalnız bırakmama isteği doğrultusunda fiziksel zorluklara rağmen forma giymek istiyor. Gençlerbirliği-Galatasaray Süper Lig karşılaşması 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Osimhen’in Gençlerbirliği maçının kamp kadrosunda yer alması öngörülüyor. Nijeryalı golcünün mücadeleye ilk 11’de başlamasa bile ilerleyen dakikalarda süre alabileceği ifade ediliyor.

OSIMHEN FENERBAHÇE MAÇINDA OLACAK MI?

Teknik ekip, golcü futbolcuyu riske etmeden kademeli biçimde sisteme entegre etmeyi planlıyor. Planlanan takvime göre Osimhen’in Gençlerbirliği ile oynanacak lig ve kupa maçlarının ikinci devresinde oyuna dâhil olması, 26 Nisan’da oynanacak Fenerbahçe SK derbisinde ise fiziksel olarak tam kapasiteye ulaşıp ilk 11’de sahaya çıkması hedefleniyor. Sarı-kırmızılı forma altında bu sezon ortaya koyduğu performansla taraftarın beğenisini kazanan 27 yaşındaki forvet, çıktığı 29 resmî maçta 19 gol ve 7 asist üreterek skora toplam 26 kez doğrudan katkı verdi.