Osimhen Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Galatasaray Kasımpaşa muhtemel 11

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa’yı sahasında konuk edecek. 9 Ekim Cuma günü saat 20.00’de başlayacak mücadele öncesinde gözler Galatasaray’ın hücum hattına çevrilirken, yaklaşık bir aydır tedavi gören Victor Osimhen’in son durumu da merak ediliyor. 4 Eylül’de Başakşehir karşılaşmasında kasığından sakatlanan Nijeryalı futbolcunun yeniden takımla çalışmaya başlaması, Kasımpaşa maçı öncesinde kadro planlamasının önemli başlıklarından biri oldu. Osimhen Kasımpaşa maçında oynayacak mı? İşte Galatasaray - Kasımpaşa maç kadrosu…

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI 9 EKİM'DE

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa, 9 Ekim 2026 Cuma günü karşılaşacak. İstanbul’daki RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşması beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanırken, mücadele TOD platformu üzerinden de takip edilebilecek.

Galatasaray, ligde geride kalan 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Toplam 13 puana ulaşan sarı-kırmızılı takım, 13 gol atarken kalesinde 10 gol gördü ve haftaya 2. sırada girdi. Galatasaray son lig maçında Trabzonspor deplasmanında 4-0 mağlup olurken, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde kadrodaki sakat ve cezalı futbolcuların durumu da gündemde bulunuyor.

Kasımpaşa ise Süper Lig’de oynadığı 6 maçta henüz mağlubiyet yaşamadı. İki galibiyet ve dört beraberlik alan sarı-lacivertli ekip, 10 puanla 8. sırada yer alıyor. Kasımpaşa’nın geride kalan karşılaşmalarda 7 gol atıp 5 gol yemesi dikkat çekerken, takımın savunmadaki istikrarı karşılaşma öncesinde öne çıkan istatistikler arasında yer alıyor.

OSİMHEN KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’da Victor Osimhen’in sakatlık süreci sona yaklaşırken Nijeryalı futbolcunun son durumu belli oldu. 4 Eylül’de Başakşehir maçında kasığından sakatlanan Osimhen, tedavi süreci nedeniyle milli takım kadrosunda yer almadı. Yaklaşık bir aylık tedavinin ardından deneyimli futbolcu, Galatasaray’ın gerçekleştirdiği antrenmanda takımla çalışmaya başladı.

Osimhen’in Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alması planlanıyor. Ancak futbolcunun karşılaşmada oynayıp oynamayacağı konusunda son kararın sağlık kontrollerinin ardından verilmesi bekleniyor. Galatasaray tarafında Osimhen’in tamamen hazır hale gelmesi konusunda dikkatli bir süreç yürütülürken, oyuncunun maç kadrosundaki durumu karşılaşma öncesinde netlik kazanacak.

Bu sezon Süper Lig’de 4 maçta forma giyen Victor Osimhen, Galatasaray adına 6 gol kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk da daha önce yaptığı açıklamada Osimhen’in sahada bulunmasının hem futbolcu hem de takım açısından önemli olduğunu belirterek, Nijeryalı golcünün hücumdaki katkısına dikkat çekmişti.

Galatasaray’da Osimhen’in yanı sıra sakatlık ve ceza durumları da takip ediliyor. Lesley Ugochukwu kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Roland Sallai ve Wilfried Singo’nun ise adale problemleri nedeniyle durumları belirsizliğini koruyor ve iki futbolcu çalışmalarını ayrı şekilde sürdürüyor.

GALATASARAY - KASIMPAŞA SK MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Galatasaray’ın Kasımpaşa karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’inde kalede Uğurcan Çakır’ın yer alması bekleniyor. Savunma hattında Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs bulunurken, orta sahada Lucas Torreira ile Gabriel Sara’nın görev yapması bekleniyor. Hücum hattında ise Leroy Sane, Yunus Akgün, Rafael Leao ve Deniz Gül isimleri yer alıyor.

Kasımpaşa’nın muhtemel 11’inde ise kalede Andreas Gianniotis bulunuyor. Savunmada Claudio Winck, Kevin Mouanga, Matei Ilie ve Jakob Jessen’in görev alması beklenirken, orta sahada Elson Mendes, Kerem Demirbay, Gökhan Yalçın, Mark Rafferty ve Ali Kol’un forma giymesi bekleniyor. Kasımpaşa’nın ileri hattında ise Tino Diarra’nın yer alması bekleniyor.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Rafael Leao, Deniz Gül.

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Kevin Mouanga, Matei Ilie, Jakob Jessen, Elson Mendes, Kerem Demirbay, Gökhan Yalçın, Mark Rafferty, Ali Kol, Tino Diarra.