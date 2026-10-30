Osimhen Konyaspor maçında oynayacak mı? Galatasaray'dan açıklama geldi

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda adı bulunan ancak Konya'ya hareket eden kafilede yer almayan yıldız futbolcu, taraftarların gündemine geldi. Osimhen'in karşılaşmada oynayıp oynamayacağını merak eden futbolseverler, "Osimhen Konyaspor maçında oynayacak mı, neden Konya'ya gitmedi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Galatasaray'dan konuya ilişkin resmi açıklama gelirken, golcü oyuncunun son durumu da netleşmeye başladı.

OSİMHEN NEDEN YOK?

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in, ailevi bir sebep nedeniyle Konyaspor maçı öncesinde takımla birlikte Konya'ya gitmediği öğrenildi. Yıldız futbolcunun ikinci kez baba olduğu ve bir kız çocuğunun dünyaya geldiği bildirildi.

Galatasaray Kulübü de Osimhen ve ailesine yönelik tebrik mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Victor Osimhen ile Stefanie’nin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey’e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!"

OSİMHEN KONYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Victor Osimhen'in Konyaspor karşılaşması öncesinde Konya'ya gitmesinin planlandığı öğrenildi. Yıldız golcünün mücadelede forma giyip giymeyeceği ise maç öncesinde teknik heyetin değerlendirmesinin ardından belli olacak.

Konyaspor-Galatasaray karşılaşması 30 Ekim saat 20.00'de başlayacak. Osimhen'in maç kadrosunda yer alıp almayacağı ve mücadeleye ilk 11'de başlayıp başlamayacağı konusunda resmi bir kesinlik bulunmuyor. Galatasaray taraftarları, Nijeryalı yıldızın son durumuna ilişkin yapılacak açıklamaları bekliyor.