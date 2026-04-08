Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Osimhen ne zaman dönecek? Galatasaray’dan Osimhen’in son durumuna ilişkin açıklama

Victor Osimhen’in sakatlık süreci ve sahalara dönüş takvimi netlik kazanmaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık yaşayan golcü futbolcunun, kritik Fenerbahçe derbisine yetişip yetişemeyeceği merak ediliyor. Formasına yeniden kavuşmak için antrenmanlara başlayan yıldız santrforun dönüş yapacağı maçla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Peki, Osimhen ne zaman sahalara dönecek, Fenerbahçe karşılaşmasında görev alacak mı?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 16:50

Galatasaray taraftarlarının dikkati, takımın gol yükünü sırtlayan Victor Osimhen’den gelecek olumlu haberlere çevrildi. Mart ayının sonunda Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Liverpool müsabakasında sağ ön kolunda kırık oluşan ve sonrasında başarılı bir ameliyat geçiren 27 yaşındaki forvet, rehabilitasyon sürecinde önemli bir eşiği geride bıraktı. Öte yandan Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, erteleme karşılaşmasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip bu mücadeleyi kazanarak şampiyonluk yarışında hata yapmak istemezken, Göztepe karşısında iki oyuncu forma giyemeyecek.

OSİMHEN NE ZAMAN DÖNECEK?

Victor Osimhen, Liverpool deplasmanında oynanan ve Galatasaray’ın 4-0 yenildiği Şampiyonlar Ligi maçında girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalmıştı. Yapılan tetkiklerde sağ ön kolunda (ulna kemiği) kırık belirlenen yıldız futbolcu, 24 Mart 2026 tarihinde operasyon geçirdi. Kulüp doktorlarınca gerçekleştirilen cerrahi müdahale sonrasında oyuncunun kolu alçıya alınmış ve iyileşme süreci başlatılmıştı. Son paylaşılan bilgilere göre Osimhen’in toparlanma süreci öngörülenden daha hızlı ilerliyor. Geçtiğimiz haftayı salonda kuvvet çalışmaları yaparak geçiren Nijeryalı golcü, bu hafta itibarıyla saha idmanlarına başladı. Kulüp fizyoterapistleri gözetiminde hafif tempolu koşulara başlayan Osimhen’in, 20 Nisan 2026 tarihinde takımla birlikte tam kapasite antrenmanlara katılması öngörülüyor. Galatasaray sağlık kurulu, oyuncunun koluna takılacak özel bir koruyucu atel ya da bandajla riskleri en aza indirerek sahalara dönmesini planlıyor. Taraftarlar, “Maskeli Golcü”nün bu kez kolundaki koruyucuyla sahaya çıkıp şampiyonluk yolunda kritik goller atmayı sürdürmesini bekliyor.

FENERBAHÇE DERBİSİNE YETİŞECEK Mİ?

Galatasaray teknik ekibi ve sağlık heyeti, Osimhen’i ligin düğümünün çözüleceği haftalara hazırlamayı amaçlıyor. 20 Nisan’da takıma katılması planlanan yıldız oyuncunun, nisan ayının son haftasında oynanacak ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek Fenerbahçe derbisinde kadroda bulunması hedefleniyor. Osimhen’in yokluğunda Galatasaray, özellikle hücum hattında zorlu bir dönem geçiriyor. Sezon genelinde 15 gol ve 5 asistle ekibe önemli katkı sağlayan futbolcunun eksikliği, son oynanan Trabzonspor karşılaşmasında da hissedildi. Teknik direktör Okan Buruk’un, Osimhen dönene kadar hücum hattında farklı alternatifler denediği ancak Nijeryalı yıldızın dönüşünü sabırsızlıkla beklediği ifade ediliyor.

ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.