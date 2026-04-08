Osimhen ne zaman dönecek? Galatasaray’dan Osimhen’in son durumuna ilişkin açıklama

Galatasaray taraftarlarının dikkati, takımın gol yükünü sırtlayan Victor Osimhen’den gelecek olumlu haberlere çevrildi. Mart ayının sonunda Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Liverpool müsabakasında sağ ön kolunda kırık oluşan ve sonrasında başarılı bir ameliyat geçiren 27 yaşındaki forvet, rehabilitasyon sürecinde önemli bir eşiği geride bıraktı. Öte yandan Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, erteleme karşılaşmasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip bu mücadeleyi kazanarak şampiyonluk yarışında hata yapmak istemezken, Göztepe karşısında iki oyuncu forma giyemeyecek.

OSİMHEN NE ZAMAN DÖNECEK?

Victor Osimhen, Liverpool deplasmanında oynanan ve Galatasaray’ın 4-0 yenildiği Şampiyonlar Ligi maçında girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalmıştı. Yapılan tetkiklerde sağ ön kolunda (ulna kemiği) kırık belirlenen yıldız futbolcu, 24 Mart 2026 tarihinde operasyon geçirdi. Kulüp doktorlarınca gerçekleştirilen cerrahi müdahale sonrasında oyuncunun kolu alçıya alınmış ve iyileşme süreci başlatılmıştı. Son paylaşılan bilgilere göre Osimhen’in toparlanma süreci öngörülenden daha hızlı ilerliyor. Geçtiğimiz haftayı salonda kuvvet çalışmaları yaparak geçiren Nijeryalı golcü, bu hafta itibarıyla saha idmanlarına başladı. Kulüp fizyoterapistleri gözetiminde hafif tempolu koşulara başlayan Osimhen’in, 20 Nisan 2026 tarihinde takımla birlikte tam kapasite antrenmanlara katılması öngörülüyor. Galatasaray sağlık kurulu, oyuncunun koluna takılacak özel bir koruyucu atel ya da bandajla riskleri en aza indirerek sahalara dönmesini planlıyor. Taraftarlar, “Maskeli Golcü”nün bu kez kolundaki koruyucuyla sahaya çıkıp şampiyonluk yolunda kritik goller atmayı sürdürmesini bekliyor.

FENERBAHÇE DERBİSİNE YETİŞECEK Mİ?

Galatasaray teknik ekibi ve sağlık heyeti, Osimhen’i ligin düğümünün çözüleceği haftalara hazırlamayı amaçlıyor. 20 Nisan’da takıma katılması planlanan yıldız oyuncunun, nisan ayının son haftasında oynanacak ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek Fenerbahçe derbisinde kadroda bulunması hedefleniyor. Osimhen’in yokluğunda Galatasaray, özellikle hücum hattında zorlu bir dönem geçiriyor. Sezon genelinde 15 gol ve 5 asistle ekibe önemli katkı sağlayan futbolcunun eksikliği, son oynanan Trabzonspor karşılaşmasında da hissedildi. Teknik direktör Okan Buruk’un, Osimhen dönene kadar hücum hattında farklı alternatifler denediği ancak Nijeryalı yıldızın dönüşünü sabırsızlıkla beklediği ifade ediliyor.