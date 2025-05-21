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 | Suat Vilgen

Osimhen transferine Zaniolo darbesi! İtalyan basını Galatasaray'ı yıkan gelişmeyi duyurdu

İtalyan basını Fiorentina'nın, Zaniolo transferi için verdiği son kararı yazdı. Gelişme Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisini almaya hpayaline darbe vurdu.

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Osimhen transferine Zaniolo darbesi! İtalyan basını Galatasaray'ı yıkan gelişmeyi duyurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 14:03

Galatasaray’ın sezon başında Atalanta’ya, ara transferde ise Fiorentina’ya kiraladığı Nicolo Zaniolo konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. 25 yaşındaki İtalyan futbolcu, Fiorentina’ya 15.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Ancak İtalyan devi La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Fiorentina bu opsiyonu kullanmama kararı aldı.

Osimhen transferine Zaniolo darbesi! İtalyan basını Galatasaray'ı yıkan gelişmeyi duyurdu
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OPSİYON KULLANILMAYACAK

Sezon sonu itibarıyla Zaniolo’nun bonservisi Galatasaray’a geri dönecek gibi görünüyor. Fiorentina’nın bu kararında Zaniolo’nun performansının yanı sıra ekonomik gerekçelerin de etkili olduğu belirtiliyor.

Osimhen transferine Zaniolo darbesi! İtalyan basını Galatasaray'ı yıkan gelişmeyi duyurdu
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OSIMHEN HAYALİNE DARBE

Haber Galatasaray cephesinde üzüntüyle karşılandı. Nitekim sarı-kırmızılılar Zaniolo'dan gelecek 15,5 milyon euroyu Nijeryalı yıldızı Osimhen'in bonservis bütçesinde kullanmayı panlıyordu. Sarı-kırmızılılar bu gelişmenin ardından Zaniolo için yeni bir rota çizmek zorunda. Zaniolo için külüp arayışının hız kazanması bekleniyor.

ETİKETLER
#Napoli
#fiorentina
#zaniolo
#victor osimhen
#Galatasaray Transferi
#Spor
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