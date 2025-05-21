Osimhen transferine Zaniolo darbesi! İtalyan basını Galatasaray'ı yıkan gelişmeyi duyurdu

Galatasaray’ın sezon başında Atalanta’ya, ara transferde ise Fiorentina’ya kiraladığı Nicolo Zaniolo konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. 25 yaşındaki İtalyan futbolcu, Fiorentina’ya 15.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Ancak İtalyan devi La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Fiorentina bu opsiyonu kullanmama kararı aldı.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

Sezon sonu itibarıyla Zaniolo’nun bonservisi Galatasaray’a geri dönecek gibi görünüyor. Fiorentina’nın bu kararında Zaniolo’nun performansının yanı sıra ekonomik gerekçelerin de etkili olduğu belirtiliyor.

OSIMHEN HAYALİNE DARBE

Haber Galatasaray cephesinde üzüntüyle karşılandı. Nitekim sarı-kırmızılılar Zaniolo'dan gelecek 15,5 milyon euroyu Nijeryalı yıldızı Osimhen'in bonservis bütçesinde kullanmayı panlıyordu. Sarı-kırmızılılar bu gelişmenin ardından Zaniolo için yeni bir rota çizmek zorunda. Zaniolo için külüp arayışının hız kazanması bekleniyor.