Osimhen'den derbi öncesi yabancı hakem yorumu! Sosyal medyada viral oldu

Süper Lig'de bu akşam oynanacak dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi dinmeyen yabancı hakem tartışmalarına bir yorum da Osimhen'den geldi. Cimbom'un yıldızının kendisine uzatılan mikrofona verdiği cevap sarı-kırmızılı taraftarlar arasında viral oldu.

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın bu akşam dev bir maçla kapanacak. İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe sürdürdükleri amansız şampiyonluk yarışının en kritik virajında kozlarını paylaşacak.

SLAVKO VİNCİC ATANMIŞTI

Karşılaşma öncesi en çok tartışılan konuların başında ise müsabakaya yabancı bir hakemin atanması geliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın karşı çıkmasına rağmen maçta Sloven hakem Slavko Vincic'i görevlendirirken tartışmaların önü kesilmedi. Yabancı hakem konusu son olarak Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'e soruldu.

"UMURUMDA DEĞİL"

Beyaz TV'nin mikrofon uzatarak "Derbide yabancı hakem görev alacak. Ne düşünüyorsun?" sorusunu yönelttiği Nijeryalı forvet, "Herhangi biri görev alabilir. Umurumda değil" cevabını verdi.

Osimhen'in bu yanıtı sosyal medyada viral oldu. Galatasaray taraftarları başarılı futbolcunun yorumunu içeren videoyu binlerce kez paylaştı. Bazı taraftarların "Hakem kim olursa olsun Fenerbahçe'yi yeneceğiz" şeklinde yorumlar yaptıkları görüldü.