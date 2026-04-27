Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, derbi maçta konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup ederek bitime 3 hafta kala şampiyonluk kupasına çok yaklaştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Osimhen'den Fenerbahçe'yi kızdıracak sözler: Maçta antrenmandakinden daha az yorulduk Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek şampiyonluğa yaklaşırken, futbolcu Victor Osimhen maç sonrası açıklamalarda bulundu. Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Victor Osimhen, sakatlık sürecinde destek olan Doktor Yener İnce ve ekibine teşekkür etti. Osimhen, takımı tebrik ederek şampiyon olmaya çok yaklaştıklarını belirtti. Gelecek hafta oynanacak Samsunspor maçı için Osimhen, rakibe saygı duyduklarını ancak her maçı kazanmak istediklerini söyledi. Gol attıktan sonra yaptığı hareketle ilgili eleştirilere yanıt veren Osimhen, mesajını en iyi şekilde verdiğini düşündüğünü belirtti. Osimhen, Galatasaray'a saygı ve sevgi duyduğunu, bu armayı her zaman korumak istediğini ifade etti.

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakatlık sürecinde kendisiyle yakından ilgilendiği için Doktor Yener İnce ve ekibine teşekkür eden Osimhen, "Çok iyi bir iş çıkardılar ve en iyi şekilde geri dönmemi sağladılar. Ve tabii ki de yüzde yüz olarak dönmem imkansız, hemen başlamak istedim. Fakat psikolojik olarak da beni çok iyi bir şekilde hazırladılar. Takım arkadaşlarım da bana inandılar. Bugün aslında benim sadece dönüşümle ilgili değil tüm takım olarak da iyi bir şekilde mücadele etmemiz ve taraftarımızla da ilgiliydi. Çünkü kupadayken onları hayal kırıklığına uğratmıştık ve şu anda takımla birlikte oynadığım oyundan dolayı gurur duyuyorum ve galibiyetten dolayı da mutluyum" dedi.

" ŞAMPİYON OLMAYA ÇOK YAKLAŞTIK"

Şans gelirse her takıma karşı gol atabileceğini söyleyen Nijeryalı futbolcu, "Bu benim işim ve bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum. Yüzde yüz takımı tebrik etmek lazım öncelikle. Mental olarak nasıl hazır olduğumuzu gösterdik. Çok daha yaklaştık şu anda hedefimize, şampiyon olmaya diyebiliriz" diye konuştu.

" HER MAÇI KAZANMAK İSTEYECEĞİZ"

Ligde gelecek hafta oynayacakları Samsunspor maçı ile ilgili konuşan Osimhen, "Samsunspor çok kaliteli bir rakip ve onu biliyoruz. Bu maçta morallendikten sonra bundan sonraki her maçı kazanmak isteyeceğiz. Şampiyonluğun dışında da sezonun iyi bitmesi açısından her maçı kazanmak istiyoruz. İsteklilikle mücadele edeceğimize inanıyorum ve her rakibi önemseyeceğiz. Çok iyi bir maç olacak Samsunspor'a karşı da. Zor bir rakip olduklarını biliyorum ama iyi bir şekilde hazırlanacağız onlara karşı" ifadelerini kullandı.

GOLÜ ATTIKTAN SONRA YAPTIĞI HAREKET

Kolunda sargı ile ilgili eleştirilere cevap veren Victor Osimhen, "Şahsen çok internet araştırması yapmıyorum, çok fazla bakmıyorum diyebiliriz. Ama tesise geldiğim zaman kulüpten biri bana bundan bahsetti. Bu insanlar anlamıyorum, sonuçta ligin en iyi takımına karşı mücadele edecekler fakat böyle bir şeyden şikayet etmesi bana çok mantıklı gelmemişti. Ama ben buraya geldim, golümü attım, işimi yaptım ve en iyi şekilde mesajımı verdiğimi düşünüyorum. Önemli olan da buydu benim için" cümlelerine yer verdi.

" BU ARMAYI HER ZAMAN KORUMAK İSTİYORUM"

Galatasaray'a karşı saygı ve sevgi duyduğunu sözlerine ekleyen 27 yaşındaki oyuncu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Çok kez söyledim aslında ama söylemekten de sıkılmayacağım. Tekrar tekrar söyleyeceğim. Bu kulüp yönetimiyle, hocasıyla, taraftarıyla, etrafındaki her bağı ve bağlamıyla saygıma ve sevgime sahip bir kulüp. Ve fırsat olduğu zaman bu armayı da her şekilde korumak istiyorum. Ve bunu gerçekten kalbimden gelerek söylüyorum. Bunu en iyi şekilde istekli bir şekilde mücadele etmek istiyorum her maçta ve armayı her zaman da korumak istiyorum. Aynı zamanda takım arkadaşlarım için de mücadele etmek istiyorum."

" RAKİBİMİZE SAYGIM VAR AMA..."

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne mağlup oldukları maçın ardından takım olarak iyi hazırlandıklarını vurgulayan Osimhen, "Açıkçası kupada mağlup olduktan sonra sonraki maça daha bir hırslı bir şekilde hazırlanmamız gerekiyordu. Soyunma odasında konuştuk, bu maç oldu bitti artık geçti, arkamızda kaldı ve kendimizi bu şekilde motive etmeyi istedik. Onun üzerine tabii hocamız bizi motive etti kendi ekibiyle birlikte.

Son üç antrenmanda da bu maç öncesindeki her antrenmanda gerçekten çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle bu maçtan bile daha hırslı ve daha istekli olduğumuzu, daha yüksek şiddetli ve yorucu bir antrenman geçirdiğimizi söyleyebilirim onlar için. Tabii rakibimize saygım var ama gerçekten antrenmanlardakinden daha az yorulduk bu maçta. Galatasaray olarak bir takım olarak iyi hazırlanıp sezon sonuna da bu şekilde devam etmek istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.