Osimhen'in imza atacağı tarih belli oldu! İşte yılın transferinin detayları...

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım haline gelmek isteyen Galatasaray, dikkat çeken transferlere imza atmaya devam ediyor.

CİMBOM'A ALMAN YILDIZ

Alman yıldız Leroy Sane'yi Bayern Münih'ten transfer eden sarı-kırmızılı yönetim, güçlü bir kadro kuracaklarının sinyalini vermişti.

DETAYLAR BELLİ OLDU!

Sarı-kırmızılı camiadan tüm gözler ise Victor Osimhen transferine çevrilmiş durumda. Nijeryalı golcünün transferinin de detayları belli oldu.

SÖZLEŞMEDE SON AŞAMA

Tarihi bir transfere imza atacak olan Galatasaray yönetimi, Napoli ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı. Taraflar sözleşmeleri inceleyip imzayı da iki gün içinde atacak. Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Napoli kulübünden gelecek habere göre Çarşamba gününe kadar İtalya'ya gidecek ve prosedürleri tamamlayıp imzaları da atacak.

RAMS PARK'TA İMZAYI ATACAK

Sonrasında Kavukcu, Nijeryalı yıldız ile birlikte İstanbul'a gelecek. Yönetimin ise oyuncuyla ilgili imza planı ise RAMS Park'ta olacak.

İMZA TARİHİ BELLİ OLDU

Napoli ile 40 milyon Euro artı 35 milyon Euro taksitler karşılığında anlaşan ve bir sonraki satışta kârdan pay vermeyi kabul eden G.Saray, Türkiye tarihinin en pahalı transferinin tanıtımını da Cumartesi günü yapmak istiyor.

HAZIRLIK MAÇI ÖNCESİ SÜRPRİZ

2 Ağustos'ta Lazio ile oynanacak karşılaşmada tecrübeli yıldız yeniden taraftarın önüne çıkacak ve gövde gösterisi yapılacak. Aslan 75 milyon Euro'luk bonservisin yanı sıra oyuncuya da 16 milyon Euro da garanti ücret verecek. Bu tutarın 40 milyon Euro'luk kısmı temmuz ayı sonuna kadar peşin olarak Napoli'ye aktarılacak. Kalan 35 milyon Euro'luk bölüm ise 2026 yılına kadar iki eşit taksitte (her biri 17.5 milyon Euro) ödenecek.

İTALYA ENGELİ

Transfer anlaşmasında dikkat çeken iki madde yer alıyor: Osimhen'in 2027 yılına kadar İtalya'daki herhangi bir kulübe transferi engellenirken olası bir sonraki satıştan Napoli'ye %10 pay verilecek.