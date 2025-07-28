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 | Efe Demir

Osimhen'in imza atacağı tarih belli oldu! İşte yılın transferinin detayları...

Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, transfer sezonuna Leroy Sane transferiyle bomba gibi girdi. Geçtiğimiz günlerde ise Victor Osimhen ile anlaşıldığının ve sadece kulüpler arası imzaların kaldığı bildirilmişti. Yılın transferini açıklamaya hazırlanan Cimbom'un Nijeryalı yıldız için büyük bir hazırlık yaptığı biliniyor. İşte Victor Osimhen'in imza atacağı o tarih...

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Osimhen'in imza atacağı tarih belli oldu! İşte yılın transferinin detayları...
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 09:54

Yeni sezonda 'nde iddialı bir takım haline gelmek isteyen , dikkat çeken transferlere imza atmaya devam ediyor.

Osimhen'in imza atacağı tarih belli oldu! İşte yılın transferinin detayları...

CİMBOM'A ALMAN YILDIZ

Alman yıldız 'yi Bayern Münih'ten eden sarı-kırmızılı yönetim, güçlü bir kadro kuracaklarının sinyalini vermişti.

Osimhen'in imza atacağı tarih belli oldu! İşte yılın transferinin detayları...

DETAYLAR BELLİ OLDU!

Sarı-kırmızılı camiadan tüm gözler ise transferine çevrilmiş durumda. Nijeryalı golcünün transferinin de detayları belli oldu.

Osimhen'in imza atacağı tarih belli oldu! İşte yılın transferinin detayları...

SÖZLEŞMEDE SON AŞAMA

Tarihi bir transfere imza atacak olan Galatasaray yönetimi, ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı. Taraflar sözleşmeleri inceleyip imzayı da iki gün içinde atacak. Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Napoli kulübünden gelecek habere göre Çarşamba gününe kadar İtalya'ya gidecek ve prosedürleri tamamlayıp imzaları da atacak.

Osimhen'in imza atacağı tarih belli oldu! İşte yılın transferinin detayları...

RAMS PARK'TA İMZAYI ATACAK

Sonrasında Kavukcu, Nijeryalı yıldız ile birlikte İstanbul'a gelecek. Yönetimin ise oyuncuyla ilgili imza planı ise RAMS Park'ta olacak.

Osimhen'in imza atacağı tarih belli oldu! İşte yılın transferinin detayları...

İMZA TARİHİ BELLİ OLDU

Napoli ile 40 milyon Euro artı 35 milyon Euro taksitler karşılığında anlaşan ve bir sonraki satışta kârdan pay vermeyi kabul eden G.Saray, Türkiye tarihinin en pahalı transferinin tanıtımını da Cumartesi günü yapmak istiyor.

Osimhen'in imza atacağı tarih belli oldu! İşte yılın transferinin detayları...

HAZIRLIK MAÇI ÖNCESİ SÜRPRİZ

2 Ağustos'ta Lazio ile oynanacak karşılaşmada tecrübeli yıldız yeniden taraftarın önüne çıkacak ve gövde gösterisi yapılacak. Aslan 75 milyon Euro'luk bonservisin yanı sıra oyuncuya da 16 milyon Euro da garanti ücret verecek. Bu tutarın 40 milyon Euro'luk kısmı temmuz ayı sonuna kadar peşin olarak Napoli'ye aktarılacak. Kalan 35 milyon Euro'luk bölüm ise 2026 yılına kadar iki eşit taksitte (her biri 17.5 milyon Euro) ödenecek.

Osimhen'in imza atacağı tarih belli oldu! İşte yılın transferinin detayları...

İTALYA ENGELİ

Transfer anlaşmasında dikkat çeken iki madde yer alıyor: Osimhen'in 2027 yılına kadar İtalya'daki herhangi bir kulübe transferi engellenirken olası bir sonraki satıştan Napoli'ye %10 pay verilecek.

Osimhen'in imza atacağı tarih belli oldu! İşte yılın transferinin detayları...

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ETİKETLER
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#transfer
#Napoli
#victor osimhen
#Leroy Sane
#Spor
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