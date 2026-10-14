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Spor
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 16:49

Osimhen'in sevgilisi kimdir, hamile mi? Osimhen'in çocuğu var mı?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in sevgilisi Stefanie Kim Ladewig, İstanbul'da üç aracın karıştığı trafik kazası geçirdi. Sekiz aylık hamile olduğu öğrenilen Ladewig'in sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanedeki kontrollerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Osimhen'in sevgilisi kimdir, hamile mi? Osimhen'in çocuğu var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 16:49

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü 'in sevgilisi Stefanie Kim Ladewig, Kemerburgaz'da meydana gelen trafik kazasıyla gündeme geldi. Kazada yaralanan olmazken sekiz aylık hamile olduğu belirtilen Ladewig, tedbir amacıyla hastaneye başvurdu. Gelişmenin ardından Osimhen'in sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve hamile olup olmadığı araştırılmaya başlandı. İşte Stefanie Kim Ladewig hakkında merak edilenler…

OSİMHEN'İN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Victor Osimhen'in sevgilisi Stefanie Kim Ladewig, Almanya'nın başkenti 'de dünyaya geldi. Model olarak çalışan Ladewig, sosyal medya hesaplarında moda ve güzellik alanlarında içerikler paylaşıyor. Osimhen ile birlikteliğiyle tanınan Ladewig, özel hayatıyla zaman zaman gündeme geliyor.

Osimhen'in sevgilisi kimdir, hamile mi? Osimhen'in çocuğu var mı?

OSİMHEN'İN SEVGİLİSİ HAMİLE Mİ?

Stefanie Kim Ladewig'in sekiz aylık hamile olduğu bildirildi. İstanbul'da geçirdiği trafik kazasının ardından hamileliği nedeniyle sağlık kontrolünden geçirilen Ladewig'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Kontrolleri tamamlanan Ladewig'in hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Osimhen'in sevgilisi kimdir, hamile mi? Osimhen'in çocuğu var mı?

OSİMHEN'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Victor Osimhen'in bir kızı bulunuyor. Nijeryalı futbolcunun önceki ilişkisinden dünyaya gelen kızının adı Hailey'dir. Osimhen, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman kızıyla ilgili paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Stefanie Kim Ladewig'in ise sekiz aylık hamile olduğu bildirildi.

Osimhen'in sevgilisi kimdir, hamile mi? Osimhen'in çocuğu var mı?

STEFANIE KİM LADEWİG KAÇ YAŞINDA?

Stefanie Kim Ladewig'in 26 yaşında olduğu belirtiliyor. Victor Osimhen ise 27 yaşında. Ladewig'in doğum tarihi hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlı.

STEFANIE KİM LADEWİG NERELİ?

Stefanie Kim Ladewig, Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya geldi. Model olarak kariyerini sürdüren Ladewig, moda ve güzellik alanındaki paylaşımlarıyla da biliniyor.

STEFANIE KİM LADEWİG NE İŞ YAPIYOR?

Stefanie Kim Ladewig modellik yapıyor. Sosyal medya üzerinden moda ve güzellik alanlarında içerikler paylaşan Ladewig, Victor Osimhen'in sevgilisi olarak da tanınıyor.

 

ETİKETLER
#victor osimhen
#Berlin
#Kemerburgaz
#eyüpsultan
#Stefanie Kim Ladewig
#Spor
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