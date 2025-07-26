Otomobil rallisinde facia: 2 ölü, 1 yaralı

Fransa'nın merkezinde düzenlenen otomobil rallisinde facia meydana geldi. Yerel saatle sabah 10.00 sıralarında bir ralli aracının yarış sırasında yoldan çıkması sonucu iki seyirci hayatını kaybetti.

Fransa'nın Puy de Dôme ilinde yer alan Ambert kasabası yakınlarında yarışı izleyen üçüncü bir kişi de ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BİRKAÇ KİŞİ KAZANIN ETKİSİYLE ŞOKA GİRDİ

Yerel bir yetkili, Fransa merkezli AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, kaza sırasında olay yerinde bulunan birkaç kişinin şoka girdiğini ve yardım aldığını ifade etti.

Puy de Dôme'un en üst düzey yerel yetkilisi olan vali, olay yerine gitmek üzere yola çıktı.