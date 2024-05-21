Otomobilini Galatasaray taraftarının üstüne sürdü, ceza yağdı

21 May 2024 14:15 - Güncelleme : 21 May 2024 14:20

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan saha içindeki gerginlikler dışarıya da yansıdı. Bazı alanlarda taraftarlar arasında gerginlik çıktı.

GALATASARAY TARAFTARININ ÜZERİNE SÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre olay, Pazar gecesi Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan derbi müsabakası sonrası 18 Mart Caddesi üzerinde yaşandı. H.İ.K. isimli sürücü, trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerledi. Akan trafikte içerisinde makas atarak ilerleyen sürücü, otomobili Galatasaray forması giyen taraftarların üzerine sürdü. O anların cep telefonuyla kaydedildiği görüntülerde, taraftarların ezilmekten son anda kurtuldukları gözlendi.

TRAFİKTEN MEN ETTİLER

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, otomobili ve sürücüsünü tespit etti. Gözaltına alınan sürücünün ehliyetine 2 ay el koyup otomobili de trafikten men eden ekipler, 39 bin 362 Türk Lirası ceza kesti.