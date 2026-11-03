Owono ceza aldı mı, men edilecek mi? Jesus de Miguel'e çarpan kaleci Owono’nun son durumu!

İspanya 2. Ligi'nde Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşmada yaşanan talihsiz pozisyon, futbol dünyasını yasa boğdu. Maçın uzatma dakikalarında Andorra kalecisi Jesus Owono ile girdiği mücadele sırasında ağır darbe alan CD Tenerife'nin 30 yaşındaki golcüsü Jesus de Miguel, kısa süre sonra sahada bilincini kaybederek yere yığıldı. Kalbinin durduğu belirlenen futbolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Jesus de Miguel'in hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın ardından kaleci Jesús Owono'nun gördüğü kırmızı kart, hakkında başlatılan adli soruşturma ve gündeme gelen olası cezalar futbol kamuoyunun gündemine taşındı. Kaleci Owono ceza aldı mı? Ayrıntılar…

JESUS DE MİGUEL HAYATINI KAYBETTİ

İspanya 2. Ligi'nde CD Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşma, futbol tarihine acı bir olayla geçti. Mücadelenin uzatma dakikalarında orta sahada yaşanan ikili mücadelede Tenerife forması giyen 30 yaşındaki Jesus de Miguel, Andorra kalecisi Jesús Owono ile karşı karşıya geldi. Pozisyon sırasında aldığı sert darbenin ardından aniden fenalaşan tecrübeli futbolcu, bir anda yere yığılarak bilincini kaybetti. Sahadaki futbolcuların de Miguel'in hareketsiz kaldığını fark etmesi üzerine iki takımın oyuncuları da büyük panik yaşadı ve sağlık görevlileri acilen sahaya çağrıldı.

Sahaya gelen sağlık ekipleri, Jesus de Miguel'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra futbolcuyu hastaneye sevk edilmek üzere ambulansa aldı. Yapılan kontrollerde kalbinin durduğu belirlenen 30 yaşındaki forvet için ambulans içerisinde yoğun kalp masajı uygulandı. Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen futbolcunun durumu stabil hale getirildi ve hastanede yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Ancak doktorların yoğun bakımda gerçekleştirdiği tüm müdahaleler sonuçsuz kaldı. Jesus de Miguel, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 08.00'de hayatını kaybetti.

CD Tenerife Kulübü, futbolcusunun vefatının ardından resmi kanalları aracılığıyla bir taziye açıklaması yayımladı. Açıklamada, Jesus de Miguel Alameda'nın kaybının büyük bir acı yarattığı belirtilirken ailesine, yakınlarına ve Tenerife taraftarlarına başsağlığı dilekleri iletildi. Kulüp, futbolcunun ailesinin kendilerine ulaşan destek mesajları için teşekkür ettiğini ve bu zor süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ettiğini de duyurdu.

Yaşanan olayın ardından futbol camiasında büyük üzüntü yaşanırken, karşılaşmada de Miguel ile ikili mücadeleye giren Andorra kalecisi Jesus Owono da gündemin merkezine yerleşti. Pozisyonun ardından kırmızı kart gören kaleci hakkında adli inceleme başlatıldığı aktarıldı.

KALECİ JESUS OWONO CEZA ALDI MI, ALACAK MI?

Andorra kalecisi Jesus Owono hakkında olayın ardından henüz kesinleşmiş bir adli mahkumiyet veya resmi disiplin kurulu cezası bulunmuyor. Ancak Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşmada yaşanan pozisyon nedeniyle hem adli hem de sportif açıdan süreç başlatılmış durumda. Maçın 98. dakikasında Jesus de Miguel ile girdiği mücadele sonrasında hakem tarafından aşırı güç kullanımı gerekçesiyle kırmızı kartla cezalandırılan Owono'nun durumu, ilgili makamların incelemesine konu oldu.

İspanya Ulusal Polisi'nin cinayet büro ekiplerinin, olayla ilgili olarak Owono hakkında taksirle ölüme neden olma şüphesiyle resmi inceleme başlattı. Söz konusu incelemede müdahalenin niteliği, pozisyonun gerçekleşme biçimi ve futbolcunun aldığı darbenin ölümle bağlantısı değerlendirilecek. Özellikle müdahalenin futbol karşılaşmalarında karşılaşılabilecek olağan risklerin sınırlarını aşıp aşmadığı, hukuki sürecin önemli başlıklarından biri olacak.

Sportif açıdan ise Jesus Owono'nun gördüğü kırmızı kartın ardından İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun vereceği karar bekleniyor. Hakem raporunda yer alan sert müdahale ifadelerinin değerlendirilmesiyle kaleciye 8 ila 12 maç arasında men cezası verilmesi ihtimali bulunuyor. Ancak bu aralık henüz kesinleşmiş bir ceza değil. Disiplin kurulunun değerlendirmesi sonucunda verilecek kararın resmiyet kazanması ile netleşecek.

OWONO HAPSE GİRECEK Mİ?

Jesus Owono hakkında başlatılan adli incelemenin en önemli başlıklarından biri, taksirle ölüme neden olma şüphesi kapsamında cezai sorumluluğunun bulunup bulunmadığı. İspanya Ulusal Polisi tarafından yürütülen incelemede, kalecinin Jesus de Miguel ile girdiği ikili mücadeledeki hareketinin hukuki açıdan nasıl değerlendirileceği araştırılıyor.

İspanya Ceza Kanunu'nun 142. maddesine göre ağır taksirle ölüme neden olma suçunun cezası 1 yıldan 4 yıla kadar hapis olabiliyor. Owono'nun bu kapsamda herhangi bir cezayla karşılaşıp karşılaşmayacağı ise olayın bütün yönleriyle incelenmesinin ardından netleşecek. Özellikle sahadaki müdahalenin niteliği, tıbbi raporlar ve olayın ölümle bağlantısına ilişkin uzman değerlendirmeleri hukuki sürecin sonucunda belirleyici olacak.

Soruşturma kapsamında kalecinin hareketinin futbolun olağan mücadele koşulları içerisinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği de önem taşıyor. Bir futbol karşılaşmasında yaşanan sert müdahalenin tek başına ceza mahkumiyeti için yeterli olmadığı, olayın koşullarının ve kusur durumunun hukuki açıdan incelenmesi gerektiği belirtilen süreçte öne çıkan konular arasında bulunuyor. Bu nedenle Owono hakkında verilecek olası bir hapis cezası konusunda şu aşamada kesin bir hüküm bulunmuyor.