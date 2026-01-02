Ozan Kökçü ile Orkun Kökçü kardeş mi? Ozan Kökçü kimdir, nereli, hangi takımda oynuyor?

Süper Lig'de kış transfer döneminin başlamasıyla birlikte kulüplerin transfer çalışmaları da hız kazandı. Transfer sezonunda ismi geçen futbolcuların arasında Ozan Kökçü'de yer aldı. Hollanda 1. Lig ekiplerinden Volendam'da forma giyen Ozan Kökçü'nün Türkiye'ye geleceği iddia edildi. Sezon sonu sona erecek olan Ozan Kökçü'nün nereli ve kaç yaşında olduğu gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Ozan Kökçü ile Orkun Kökçü'nün kardeş olup olmadığı merak edilmeye başlandı.

OZAN KÖKÇÜ KİMDİR?

Ozan Kökçü, 18 Ağustos 1998 yılında Hollanda'nın Haarlem şehrinde dünyaya geldi. Kariyerine Stromvolgels altyapsında başlayan Ozan Kökçü sırayla Groningen altyapısı, Groningen U17, Groningen U19, Feyenoord U19, Bursaspor, RKC, Giresunspor, Sabah FK, Telstar, Eindhoven, Helsinki ve Volendam takımlarında forma giydi. Ozan Kökçü milli takım tercihini ise Azerbaycan'dan yana kullandı.

OZAN KÖKÇÜ NERELİ, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Ozan Kökçü, Hollanda'da doğmuş Türk futbolcudur. Güncel olarak Hollanda 1. Lig ekiplerinden Volendam'da forma giymektedir. Milli takımda ise Azerbaycan Milli Takımı'nda oynamaktadır.

OZAN KÖKÇÜ İLE ORKUN KÖKÇÜ KARDEŞ Mİ?

Ozan Kökçü, A Milli Takımımızın futbolcularından ve Beşiktaş'ta forma giyen Orkun Kökçü'nün abisidir.