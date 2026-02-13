Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta canlı yayın hangi kanalda?

THY EuroLeague’de zirvenin sahibi konumundaki Fenerbahçe Beko, 28. hafta karşılaşmasında zorlu Yunanistan deplasmanında Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

Oynadığı maç sayısı rakiplerinden az olmasına rağmen en yakın takipçisinin iki galibiyet önünde bulunan Sarı-Lacivertliler, liderlik koltuğunu güçlendirmek için parkede olacak.

Tedavileri süren Devon Hall ve Chris Silva, Panathinaikos karşısında forma giyemeyecek.

PANATHINAIKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Telekom Center'da oynanacak Panathinaikos AKTOR - Fenerbahçe Beko maçı, 13 Şubat 2026 Cuma akşamı saat 22.15'te başlayacak.

Mücadeleyi Carlos Peruga (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya) ve Marcin Kowalski (Polonya) hakem üçlüsü yönetecek.

Panathinaikos AKTOR - Fenerbahçe Beko maçı, S Sport şifreli kanalından canlı yayınlanacak.