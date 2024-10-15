Panathinaikos, hayatını kaybeden futbolcusu Baldock'un maaşını ailesine ödeme kararı aldı!

15 Ekim 2024 20:14 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 20:18

Panathinaikos forması terleten George Baldock, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Yunan temsilcisi hayatını kaybeden futbolcusunun maaşını ailesine ödeyeceği iddia edildi.

Yunan Ligi takımlarından Panathinaikos​'ta forma giyen George Baldock, geçtiğimiz günlerde evinin yüzme havuzunda ölü bulunmuştu.

Baldock hayatını kaybetmesinin ardından Yunan temsilcisi futbolcusunun ailesi için anlamlı bir hareket yapıldı.

MAAŞI AİLESİNE ÖDENECEK

Daily Mail'de yer alan habere göre; Panathinaikos, evinde ölü bulunan George Baldock'un maaşını sözleşmesi sona erene kadar ailesine ödemeye devam edecek. Öte yandan Yunan takımı oyuncunun anısına bir hazırlık maçı da düzenleyecek.

George Baldock, yaz transfer döneminde Yunan temsilcisiyle 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.