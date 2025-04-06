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 | Suat Vilgen

Panathinaikos Türkleri çok sevdi! Dişi Fatih Terim ile yola devam

Kısa süre önce Panathinaikos Kadın Basketbol Takımı'nda, başantrenörlük görevine getirilen Selen Erdem yeni sezonda da Yunan ekibinde görev yapacağını açıkladı.

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Panathinaikos Türkleri çok sevdi! Dişi Fatih Terim ile yola devam
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 06:55
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 07:47

Ergin Ataman'ın uzun yıllardır erkek basketbol takımını çalıştırdığı Panathinaikos'un kadın basketbol takımında Selen Erdem ile yola devam kararı alındı. Erdem, Atine ekibinde yeni sezonda da görevine devam edeceğini duyurdu.

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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Saha içindeki mimik ve tarzıyla Türkiye'de "Dişi Fatih Terim" diye anılan Başarılı çalıştırıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, geçen ayın başında. şampiyonluk play-off'larının başlamasından önce PAS Giannina'dan ayrılarak devraldığı Yoncalar'ın yedek kulübesinde oturmaya devam edeceğini belirtti. Erdem açıklamlasında "Öncelikle, bu harika 25 gün için tüm oyunculara teşekkür etmek istiyorum. Buraya gelmemde en büyük etken olan başkan, menajerim, sonsuz destek sağlayan takımdaki personel ve özverili çalışanlara da ve son olarak, bizi asla yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz. Gelecek güzel günler için buradayım" ifadelerini kullandı.

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LİGİ ÜÇÜNCÜ BİTİRDİLER

Erdem kısa süredir görevde olduğu Panathinaikos ile lig play-offları yarı finalinde Athinaikou engelini aşamamıştı. Ardından Proteas Voulas'ı deviren Erdem'in takımı ligi üçüncülük kupasıyla bitirmişti.

ETİKETLER
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#panathinaikos
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#ergin ataman
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#Kadın Basketbol
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