Panionios Beşiktaş GAİN maç skoru kaç kaç? Yunanistan’da şov yaptılar

BKT EuroCup’taki 18. karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş GAİN, Panionios’a konuk oldu. Beşiktaş GAİN, Panionios'u deplasmanda 114-74 mağlup etti.

Panionios Beşiktaş GAİN maç skoru kaç kaç? Yunanistan’da şov yaptılar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.02.2026
23:31
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
23:31

BKT EuroCup’ta normal sezon heyecanı, bu hafta oynanan sekiz müsabakayla sona eriyor.

B grubundaki 18. ve son karşılaşmada temsilcimiz Beşiktaş GAİN, Panionios deplasmanında sahne aldı.

Panionios Beşiktaş GAİN maç skoru kaç kaç? Yunanistan’da şov yaptılar

Mücadeleyi baştan sona üstün sürdüren Beşiktaş, sahadan 74-114 gibi oldukça rahat bir skorla galip ayrıldı.

Bu neticeyle Beşiktaş GAİN, EuroCup’ta normal sezonu 13 galibiyet ve 5 mağlubiyetle tamamladı.

Çeyrek finali geçtiğimiz hafta garantileyen temsilcimiz, JL Bourg’un yarın akşam (11 Şubat Çarşamba) Buducnost’a kaybetmesi durumunda grubu lider bitirecek.

Panionios Beşiktaş GAİN maç skoru kaç kaç? Yunanistan’da şov yaptılar

Bourg’un Buducnost’u mağlup etmesi halinde ise Beşiktaş, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükselecek.

B grubunu üç galibiyet ve 15 mağlubiyetle tamamlayan Panionios’un EuroCup macerası ise sona erdi.

ETİKETLER
#Basketbol
#Spor
