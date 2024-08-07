Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ABD liderliğe yükseldi! Türkiye sıralamada geriledi

07 Ağustos 2024 01:56 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 02:07

Paris'te gerçekleştirilen oyunların 11. gününde 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan ABD, Çin'i geçerek zirveye kuruldu.

Günü 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayan Çin, toplamda 59 madalyaya ulaşarak ikinci sırada yer aldı.

Avustralya üçüncü sıradaki yerini korumayı başarırken, ev sahibi Fransa da dördüncü olarak yoluna devam etti.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Oyunlarda 11. günün sonunda 76 ülke madalya kazanırken, Türkiye 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla listede 54. sırada bulunuyor.