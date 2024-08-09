Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda lider değişmedi! Türkiye 60. sıraya geriledi

09 Ağustos 2024 03:49 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 04:48

Paris'te gerçekleştirilen oyunların 13. gününde 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan ABD, toplamda ise 103 madalyaya ulaşarak en yakın takipçisi Çin'den 30 madalya daha fazla topladı.

Günü 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayan Çin, toplamda 73 madalyaya ulaşarak ikinci sıradaki yerini korudu.

Avustralya 18 altın, 14 gümüş ve 13 bronzla üçüncü, ev sahibi Fransa ise 14 altın, 19 gümüş, 21 bronzla dördüncü sırada.

TÜRKİYE LİSTEDE KAÇINCI SIRADA?

Oyunlarda 13 gün sonunda 84 ülke ve Mülteci Olimpiyat Takımı madalya kazanırken, Türkiye 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla listede 60. sırada bulunuyor.