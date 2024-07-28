Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli kürekçi Elis Özbay çeyrek finale yükseldi

28 Temmuz 2024 10:27 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 11:35

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli kürekçi Elis Özbay, tek çifte kategorisinde çıktığı repesaj serisini 2'nci sırada tamamlayarak çeyrek finale adını yazdırdı.

Vaires Sur Marne Nautical'de yapılan yarışta Özbay, ikinci seride mücadele etti. Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk kadın kürek sporcusu olan Özbay, serisini 8:00.00'lik derecesiyle 2'nci sırada bitirerek çeyrek final biletini aldı.

Özbay'ın yer aldığı seride ilk sırayı ise 7:56.48'lik derecesiyle İranlı sporcu Fatemeh Mojallaltopraghghale elde etti.