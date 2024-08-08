Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda uyuşturucu skandalı! Avustralyalı hokey oyuncusu Tom Craig suç üstü yakalandı

08 Ağustos 2024 13:33 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 13:35

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Açılış töreninde yapılan LGBT propagandasıyla tüm dünyanın tepkisini çeken, olimpiyat köyünde yaşanan; kirlilik, yetersiz gıda ve sağlıksız koşullar sebebiyle sporcuları isyan noktasına getiren Paris Olimpiyatları, şimdi de uyuşturucu skandalıyla gündeme geldi.

TOM CRAİG UYUŞTURUCU SATIN ALIRKEN YAKALANDI!

Avustralyalı hokey oyuncusu Tom Craig, Paris'te uyuşturucu satın alırken yakalandı ve tutuklandı.

Paris Savcılığı, Avustralya Çim Hokeyi Takımı oyuncusu Craig'in uyuşturucu alırken yakalandığını açıkladı. Uyarı aldıktan sonra serbest bırakılan Craig, herkesten özür diledi.

ÖZÜR DİLEDİ

Ceza almayan Craig, polis bürosundan ayrılırken, "Öncelikle son 24 saat içinde yaşananlar için özür dilemek istiyorum. Korkunç bir hata yaptım. Eylemlerimin tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Yaptıklarım bana aittir ve hiçbir şekilde ailemin, takım arkadaşlarımın, dostlarımın, sporumun ve Avustralya Olimpiyat Takımı'nın değerlerini yansıtmamaktadır. Hepinizi utandırdım. Gerçekten çok üzgünüm." dedi.

TÜM AYRICALIKLARINI KAYBETTİ

Tom Craig'in yaptıklarının affedilmeyeceğini belirten Avustralya Olimpiyat Takımı'ndan sorumlu şef Anna Meares, oyuncunun olimpiyat köyünden taşındığını ve tüm ayrıcalıklarını kaybettiğini ifade etti.