Paris 2024 Olimpiyatları'na hangi ülke kaç sporcu gönderecek?

26 Temmuz 2024 22:36 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 22:40

Türkiye'yi 101 sporcunun temsil ettiği Paris 2024 Olimpiyatları başladı. Antrenör ve takım yetkililerinin yanı sıra yaklaşık 10 bin 500 sporcunun katılması beklenen Paris 2024 Olimpiyatları'na Türkiye'den 101 sporcu katılacak.

CBS News'in haberine göre, 4 yılda bir düzenlenen organizasyona Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Rusya ve Belarus'un katılımı yasaklandı ancak bu ülkelerden sporcular tarafsız bayrak (beyaz bayrak) altında "Bireysel Tarafsız Sporcular" olarak yarışmaya katılacak. Mülteci Olimpiyat Takımı'nda 37 sporcu ter dökecek.

PARİS'E EN ÇOK SPORCU GÖNDEREN ÜLKE ABD!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 594 sporcu ile organizasyona en çok sporcu gönderen ülke oldu. ABD'nin ardından ise ev sahibi Fransa 572 sporcuyla katılım sağlayacak.

Paris 2024 Olimpiyatları'na en az sporcu gönderen ülke ise Belize, Lihtenştayn, Nauru ve Somali oldu. Bu 4 ülke birer sporcu ile temsil edilecek.

HANGİ ÜLKE KAÇ SPORCU GÖNDERECEK?

Paris 2024 Olimpiyatları'na en çok sporcu gönderen ülkeler sıralamasında Türkiye 101 sporcu ile 33. sırada yer aldı.

İşte Paris'e en çok sporcu gönderen ülkeler sıralaması:

Amerika Birleşik Devletleri - 593

Fransa - 572

Avustralya - 460

Almanya - 427

Japonya - 410

Çin Halk Cumhuriyeti - 388

İspanya - 382

İtalya - 380

Birleşik Krallık - 327

Kanada - 316

Brezilya - 277

Hollanda - 276

Polonya - 214

Yeni Zelanda - 195

Macaristan - 169

Belçika - 165

Mısır - 149

Güney Kore - 141

Ukrayna - 140

Güney Afrika - 138

Arjantin - 136

İrlanda - 133

İsviçre - 127

Danimarka - 123

İsveç - 117

Çekya - 112

Sırbistan - 112

Hindistan - 110

Romanya - 107

Meksika - 106

Norveç - 105

Yunanistan - 101

Türkiye - 101

Slovenya - 90

Kolombiya - 88

İsrail - 87

Özbekistan - 86

Nijerya - 85

Avusturya - 81

Kazakistan - 79

Hırvatistan - 73

Portekiz - 73

Kenya - 70

Jamaika - 63

Küba - 61

Çin Taipei - 60

Fas - 60

Dominik Cumhuriyeti - 57

Finlandiya - 56

Porto Riko - 51

Tayland - 51

Litvanya - 50

Şili - 48

Azerbaycan - 47

Bulgaristan - 46

Cezayir - 45

Ekvador - 40

İran İslam Cumhuriyeti - 39

Hong Kong, Çin - 34

Etiyopya - 32

Moğolistan - 32

Venezuela - 32

Endonezya - 29

Letonya - 29

Gürcistan - 28

Paraguay - 28

Slovakya - 28

Zambiya - 28

Tunus - 27

Malezya - 26

Peru - 26

Moldova Cumhuriyeti - 25

Uganda - 25

Uruguay - 25

Angola - 24

Estonya - 24

Gine - 24

Mali - 23

Singapur - 23

Irak - 22

Filipinler - 22

Trinidad ve Tobago - 17

Kuzey Kore - 16

Guatemala - 16

Kırgızistan - 16

Vietnam - 16

Ermenistan - 15

Güney Kıbrıs - 15

Bahreyn - 14

Katar - 14

Güney Sudan - 14

Tacikistan - 14

Botsvana - 13

Fildişi Sahili - 13

Eritre - 13

Mauritius - 13

Birleşik Arap Emirlikleri - 13

Ürdün - 12

Senegal - 11

Lübnan - 10

Kosova - 9

Kuveyt - 9

Suudi Arabistan - 9

Arnavutluk - 8

Burkina Faso - 8

El Salvador - 8

Gana - 8

Liberya - 8

Filistin - 8

Panama - 8

Ruanda - 8

Burundi - 7

Gambiya - 7

Haiti - 7

Madagaskar - 7

Mozambik - 7

Nepal - 7

Nikaragua - 7

Nijer - 7

Kuzey Makedonya - 7

Pakistan - 7

Tanzanya - 7

Zimbabve - 7

Afganistan - 6

Kamerun - 6

Kosta Rika - 6

Demokratik Kongo Cumhuriyeti - 6

Gine-Bissau - 6

Libya - 6

Papua Yeni Gine - 6

Sri Lanka - 6

Suriye Arap Cumhuriyeti - 6

Türkmenistan - 6

Bangladeş - 5

Benin - 5

Bosna-Hersek - 5

Gabon - 5

Sierra Leone - 5

Togo - 5

Bolivya - 4

Orta Afrika Cumhuriyeti - 4

Kongo - 4

Doğu Timor Demokratik Cumhuriyeti - 4

Honduras - 4

Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti - 4

Namibya - 4

Umman - 4

Sudan - 4

Yemen - 4

Kamboçya - 3

Çad - 3

Ekvator Ginesi - 3

Esvatini - 3

Lesotho - 3

Malavi - 3

Moritanya - 2

Myanmar - 2

Somali - 1

Lihtenştayn - 1

Nauru - 1

Belize - 1