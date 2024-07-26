Paris 2024 Olimpiyatları'na hangi ülke kaç sporcu gönderecek?
Paris 2024 Olimpiyatları başladı. Aralarında Türkiye'den 101 sporcunun bulunduğu 206 ülke, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında iki hafta sürecek olan olimpiyatlarda sahne alacak. Peki Paris 2024 Olimpiyatları'na hangi ülke kaç sporcu gönderecek? İşte 2024 Paris Olimpiyatları'na dair merak edilenler...
Türkiye'yi 101 sporcunun temsil ettiği Paris 2024 Olimpiyatları başladı. Antrenör ve takım yetkililerinin yanı sıra yaklaşık 10 bin 500 sporcunun katılması beklenen Paris 2024 Olimpiyatları'na Türkiye'den 101 sporcu katılacak.
CBS News'in haberine göre, 4 yılda bir düzenlenen organizasyona Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Rusya ve Belarus'un katılımı yasaklandı ancak bu ülkelerden sporcular tarafsız bayrak (beyaz bayrak) altında "Bireysel Tarafsız Sporcular" olarak yarışmaya katılacak. Mülteci Olimpiyat Takımı'nda 37 sporcu ter dökecek.
PARİS'E EN ÇOK SPORCU GÖNDEREN ÜLKE ABD!
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 594 sporcu ile organizasyona en çok sporcu gönderen ülke oldu. ABD'nin ardından ise ev sahibi Fransa 572 sporcuyla katılım sağlayacak.
Paris 2024 Olimpiyatları'na en az sporcu gönderen ülke ise Belize, Lihtenştayn, Nauru ve Somali oldu. Bu 4 ülke birer sporcu ile temsil edilecek.
HANGİ ÜLKE KAÇ SPORCU GÖNDERECEK?
Paris 2024 Olimpiyatları'na en çok sporcu gönderen ülkeler sıralamasında Türkiye 101 sporcu ile 33. sırada yer aldı.
İşte Paris'e en çok sporcu gönderen ülkeler sıralaması:
Amerika Birleşik Devletleri - 593
Fransa - 572
Avustralya - 460
Almanya - 427
Japonya - 410
Çin Halk Cumhuriyeti - 388
İspanya - 382
İtalya - 380
Birleşik Krallık - 327
Kanada - 316
Brezilya - 277
Hollanda - 276
Polonya - 214
Yeni Zelanda - 195
Macaristan - 169
Belçika - 165
Mısır - 149
Güney Kore - 141
Ukrayna - 140
Güney Afrika - 138
Arjantin - 136
İrlanda - 133
İsviçre - 127
Danimarka - 123
İsveç - 117
Çekya - 112
Sırbistan - 112
Hindistan - 110
Romanya - 107
Meksika - 106
Norveç - 105
Yunanistan - 101
Türkiye - 101
Slovenya - 90
Kolombiya - 88
İsrail - 87
Özbekistan - 86
Nijerya - 85
Avusturya - 81
Kazakistan - 79
Hırvatistan - 73
Portekiz - 73
Kenya - 70
Jamaika - 63
Küba - 61
Çin Taipei - 60
Fas - 60
Dominik Cumhuriyeti - 57
Finlandiya - 56
Porto Riko - 51
Tayland - 51
Litvanya - 50
Şili - 48
Azerbaycan - 47
Bulgaristan - 46
Cezayir - 45
Ekvador - 40
İran İslam Cumhuriyeti - 39
Hong Kong, Çin - 34
Etiyopya - 32
Moğolistan - 32
Venezuela - 32
Endonezya - 29
Letonya - 29
Gürcistan - 28
Paraguay - 28
Slovakya - 28
Zambiya - 28
Tunus - 27
Malezya - 26
Peru - 26
Moldova Cumhuriyeti - 25
Uganda - 25
Uruguay - 25
Angola - 24
Estonya - 24
Gine - 24
Mali - 23
Singapur - 23
Irak - 22
Filipinler - 22
Trinidad ve Tobago - 17
Kuzey Kore - 16
Guatemala - 16
Kırgızistan - 16
Vietnam - 16
Ermenistan - 15
Güney Kıbrıs - 15
Bahreyn - 14
Katar - 14
Güney Sudan - 14
Tacikistan - 14
Botsvana - 13
Fildişi Sahili - 13
Eritre - 13
Mauritius - 13
Birleşik Arap Emirlikleri - 13
Ürdün - 12
Senegal - 11
Lübnan - 10
Kosova - 9
Kuveyt - 9
Suudi Arabistan - 9
Arnavutluk - 8
Burkina Faso - 8
El Salvador - 8
Gana - 8
Liberya - 8
Filistin - 8
Panama - 8
Ruanda - 8
Burundi - 7
Gambiya - 7
Haiti - 7
Madagaskar - 7
Mozambik - 7
Nepal - 7
Nikaragua - 7
Nijer - 7
Kuzey Makedonya - 7
Pakistan - 7
Tanzanya - 7
Zimbabve - 7
Afganistan - 6
Kamerun - 6
Kosta Rika - 6
Demokratik Kongo Cumhuriyeti - 6
Gine-Bissau - 6
Libya - 6
Papua Yeni Gine - 6
Sri Lanka - 6
Suriye Arap Cumhuriyeti - 6
Türkmenistan - 6
Bangladeş - 5
Benin - 5
Bosna-Hersek - 5
Gabon - 5
Sierra Leone - 5
Togo - 5
Bolivya - 4
Orta Afrika Cumhuriyeti - 4
Kongo - 4
Doğu Timor Demokratik Cumhuriyeti - 4
Honduras - 4
Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti - 4
Namibya - 4
Umman - 4
Sudan - 4
Yemen - 4
Kamboçya - 3
Çad - 3
Ekvator Ginesi - 3
Esvatini - 3
Lesotho - 3
Malavi - 3
Moritanya - 2
Myanmar - 2
Somali - 1
Lihtenştayn - 1
Nauru - 1
Belize - 1