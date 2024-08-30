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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ilk altın madalya geldi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ağustos 2024 23:26 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 23:51
Paris 2024 Paralimpik Oyunları&#039;nda ilk altın madalya geldi!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para tekwondocumuz Mahmut Bozteke, K44 63kg finalinde Moğolistanlı sporcu Ganbatyn Bolor-Erdene'yi altın rauntta mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para tekwondocumuz Mahmut Bozteke, erkekler 63kg finalinde sahadan galibiyetle ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.

GAMZE GÜRDAL'DAN GÜMÜŞ MADALYA

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para tekwondocumuz Gamze Gürdal, kadınlar 57kg finalinde Yujie Li ile karşılaştı. Gamze Gürdal sahadan mağlup ayrıldı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

BİR GÜMÜŞ MADALYA DA FATİH ÇELİK'TEN GELDİ

Milli para tekwondocumuz Fatih Çelik, erkekler 70kg finalinde Azerbaycan'dan Imamaddin Khalilov'a mağlup olarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı gümüş madalya ile tamamladı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında Mahmut Boztekeden altın madalya

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Kaynak: tgrthaber.com
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