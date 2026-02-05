Paris Basket Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı saat kaçta hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague’de 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Paris Basket ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertli ekip, başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde Fransa’da parkeye çıkacak.

Fenerbahçe Beko, geride kalan 25 maçta 18 galibiyet ve 7 yenilgiyle öne çıkıyor.

Aynı şekilde maç eksiği bulunan Paris Basket ise oynadığı 25 karşılaşmada 8 kez kazandı, 17 kez parkeden mağlup ayrılarak alt sıralarda yer buluyor.

PARIS BASKETBALL - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adidas Arena'da oynanacak Paris Basket Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 22.45'te başlayacak.

Mücadeleyi Miguel Angel Perez (İspanya), Carlos Cortes (İspanya) ve Leandro Lezcano (Arjantin) hakem üçlüsü yönetecek.

Paris Basket, Fenerbahçe Beko maçı S Sport’tan canlı aktarılacak.