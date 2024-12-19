Paris Basketball - Fenerbahçe Beko maçı ertelendi

19 Aralık 2024 15:04 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 15:10

THY Euroleague'in 17. haftasında bugün oynanması gereken Paris Basketball - Fenerbahçe Beko karşılaşması, Fransız ekibindeki salgın ve yeterli oyuncusu olmaması nedeniyle ertelendi.

Fenerbahçe Beko​'nun THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında bugün deplasmanda Paris Basketbol ile yapacağı maç salgın ve yeterli oyuncusu olmaması nedeniyle ertelendi.

OYUNCU SAYISININ 8'İN ALTINA DÜŞMESİ NEDENİYLE ERTELENDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Paris Basketbol ve Fenerbahçe Beko arasında bugün oynanması planlanan THY Avrupa Ligi 17. hafta mücadelesi, Paris Basketbol'un yaşadığı salgın dolayısıyla karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve bu durumda geçerli olan Avrupa Ligi kuralları gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi. Karşılaşmanın yeni tarihinin yapılacak görüşmelerin ardından belirleneceği duyuruldu.