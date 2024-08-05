Paris Olimpiyat Oyunlarında Ersu Şaşma 5. oldu!

05 Ağustos 2024 22:49 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 22:51

Milli atlet Ersu Şaşma, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler sırıkla atlama finalinde 5.85 metrelik atlayışıyla olimpiyat 5.'si oldu.

İLK HAKKINDA GEÇTİ

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama finalinde mücadele etti. İlk atlayışında 5.50 metreyi rahatlıkla geçen Ersu sırasıyla, 5.70, 5.80 ve 5.85'i de ilk hakkında geçmeyi başardı.

5.90’DA TAKILDI

Milli atlet 5.90'da ilk denemesinde başarılı olamazken, daha sonra pas geçerek 5.95'lik atlayışını denedi. Ersu, 5.95'i iki hakkında da geçemedi ve yarışmaya veda etti.

5. BİTİRDİ

Ersu Şaşma, Paris Olimpiyat Oyunları'nı 5. sırada tamamladı. Ersu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 10'uncu olmuştu.