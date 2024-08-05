Paris Olimpiyat Oyunlarında Ersu Şaşma 5. oldu!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
05 Ağustos 2024 22:49 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 22:51
Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında mücadele eden milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 5.85'lik derecesiyle organizasyonu 5'inci tamamladı.
Milli atlet Ersu Şaşma, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler sırıkla atlama finalinde 5.85 metrelik atlayışıyla olimpiyat 5.'si oldu.
İLK HAKKINDA GEÇTİ
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama finalinde mücadele etti. İlk atlayışında 5.50 metreyi rahatlıkla geçen Ersu sırasıyla, 5.70, 5.80 ve 5.85'i de ilk hakkında geçmeyi başardı.
5.90’DA TAKILDI
Milli atlet 5.90'da ilk denemesinde başarılı olamazken, daha sonra pas geçerek 5.95'lik atlayışını denedi. Ersu, 5.95'i iki hakkında da geçemedi ve yarışmaya veda etti.
5. BİTİRDİ
Ersu Şaşma, Paris Olimpiyat Oyunları'nı 5. sırada tamamladı. Ersu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 10'uncu olmuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı