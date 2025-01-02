Paris Olimpiyatları'nda dağıtılan madalyalar mahvoldu! Sporcular isyan etti

02 Ocak 2025 11:24 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 11:34

Paris'te geçtiğimiz yaz düzenlenen 2024 Olimpiyatları'nda dağıtılan madalyalar çok kısa sürede deforme olunca sporcular isyan bayrağı açtı. Madalyaların içler acısı halini paylaşan bir sporcu '1924 Olimpiyatları'nda dağıtılmış gibi' yorumunu yaptı.

Fransa'nın başkenti Paris​'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dereceye giren sporculara dağıtılan madalyaların çok kısa bir süre içinde bozulması sosyal medyada gündeme oturdu. En son şikayet iki Fransız yüzücü Clement Secchi ve Yohann Ndoye-Brouard'dan geldi.

"TİMSAH DERİSİ" BENZETMESİ

Oyunlarda 4x100 karışık bayrak yarışında kazandıkları madalyaların son halini paylaşan sporculardan Secchi "Timsah derisi" benzetmesi yaparken Ndoye-Brouard ise bunların 2024'ten değil, Paris 1924'ten madalyalara benzediği şakasını yaptı. Bu arada Paris Olimpiyat Komitesi, üretim ve kontrolden sorumlu kurum olan Monnaie de Paris'ten konuya ilişkin izahat istedi.

ÜRETİCİSİ FRANSA'NIN EN ÜNLÜ KUYUMCULARINDAN

Madalyalar Fransız lüks kuyumcu Chaumet tarafından tasarlandı ve içinde Eyfel Kulesi'nin inşaat malzemesinden yapılmış altıgen bir metal parça bulunuyor . Madalyaların kalitesizliğini ağustos ayında, Oyunların tüm hızıyla devam ettiği sırada Amerikalı patenci Nyjah Huston gündeme getirmişti.

Sporcu, kendi disiplininde bronz madalya kazandıktan bir hafta sonra Instagram'da, bronz yüzeyinde çentikler bulunan ve sırtı hasarlı, rengi birkaç yerinden sanki paslanmış gibi harap olmuş bir madalyayı gösterdiği bir video paylaşarak "Bu yalnızca yeniyken güzeldi. Görünüşe göre madalyam yarıştan beri ileri geri gidiyor" ifadelerini kulanmıştı.