Paul Onuachu Trabzonspor’da yeniden! Bonservis bedeli belli oldu

Trabzonspor, eski golcüsü Paul Onuachu’nun transferi için Southampton ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer, Nijeryalı forveti bu kez bonservisiyle kadroya katmak üzere. Bugün için "haftanın son günü"nde taraftarları heyecanlandıran gelişmenin detayları belli oldu.

Trendyol Süper Lig’i yedinci sırada tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını hızlandırdı. Hücum hattına etkili bir takviye yapmayı planlayan bordo-mavililer, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu’yu tekrar gündemine aldı.

Geçtiğimiz yıl gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı forvet için bu kez bonservisiyle bir transfer planlayan Trabzonspor, İngiliz ekibi Southampton ile yapılan görüşmelerde sona yaklaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun duyurduğu habere göre Trabzonspor, 31 yaşındaki golcü oyuncunun transferi konusunda Southampton kulübüyle prensipte anlaştı. Taraflar, 8 milyon euroluk bir bonservis bedeli üzerinde uzlaşma sağladı. Haberde, oyuncuyla kişisel şartlar için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Paul Onuachu’nun yeniden kadroya katılması için görüşmelerin sürdüğünü söylemiş, "Transfer gündemimizde. İnşallah yakın zamanda anlaşırız" ifadelerini kullanmıştı.

KİRALIK OYUNDA PARLADI, TAKIMINI ZORLADI

2023-2024 sezonunda bordo-mavili formayla kiralık olarak 25 resmi maçta görev alan Onuachu, 17 gol ve 4 asistlik katkısıyla takımın en önemli hücum silahı olmuştu. Buna karşın Southampton’ın yüksek bonservis beklentisi, oyuncunun kalıcı olarak transferini geçtiğimiz sezon için imkânsız hale getirmişti. İngiliz kulübünde ise toplam 28 karşılaşmaya çıkan Onuachu, 4 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

1 YIL DAHA KONTRATI VAR

Southampton ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam eden 2.01 boyundaki deneyimli golcünün güncel piyasa değeri 6 milyon Euro civarında. Nijerya Milli Takımı’nda da 25 kez forma giyen Onuachu, bu maçlarda 3 gol kaydetti.