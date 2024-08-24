Penaltı atışlarında benzeri görülmemiş olay! Tüm takım penaltıları dışarı attı

24 Ağustos 2024 17:35 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 17:35

Venezuela Ligi takımlarından FC Caracas Tachira arasında oynanan maçta sosyal medyayı sallayın görüntülere sahne oldu. FC Caracas oyuncuları hakemi protesto etmek için tüm penaltı atışlarını dışarı attı.

Penaltı atışları sırasında taraftarlar kimsenin beklemedi anlara şahit oldu. Caracas oyuncuları hakem yönetiminden memnun olmadığından dolayı protesto amacı ile seri penaltı atışlarını takım halinde dışarı attı. Caracas kalesini koruyan Wuilker Fariñez penaltı atışlarında sadece izlemekle yetindi. O anlar kısa bir süre sonra sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.