Penaltı atışlarında benzeri görülmemiş olay! Tüm takım penaltıları dışarı attı
24 Ağustos 2024 17:35 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 17:35
Venezuela'da dünya tarihine geçecek bir maç oynandı. FC Caracas ile Tachira karşı karşıya geldiği ve 1-1 biten mücadele penaltılara kaldı.
Venezuela Ligi takımlarından FC Caracas Tachira arasında oynanan maçta sosyal medyayı sallayın görüntülere sahne oldu. FC Caracas oyuncuları hakemi protesto etmek için tüm penaltı atışlarını dışarı attı.
Penaltı atışları sırasında taraftarlar kimsenin beklemedi anlara şahit oldu. Caracas oyuncuları hakem yönetiminden memnun olmadığından dolayı protesto amacı ile seri penaltı atışlarını takım halinde dışarı attı. Caracas kalesini koruyan Wuilker Fariñez penaltı atışlarında sadece izlemekle yetindi. O anlar kısa bir süre sonra sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.