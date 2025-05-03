Pep Guardiola'dan kariyeriyle ilgili flaş karar: 'Ara vereceğim'

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, Manchester City'deki görevinin ardından kariyerinde ara vereceğini açıkladı. Guardiola, emekli olmayacağını ve birkaç yıl mola istediğini belirtti.

İngiliz basını İspanyol teknik direktör Pep Guardiola ile ilgili sıcak gelişmeyi paylaştı. Guardiola’nın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'deki görevinin ardından teknik direktörlüğe ara vereceği açıklandı. Ancak ne zaman emekli olacağını belirtmedi.

Guardiola, geçen kasım ayında İngiliz kulübüyle yeniden 2 yıllık sözleşme yaparak takımda kalış süresini Haziran 2027'ye kadar uzattı. 54 yaşındaki teknik adam, o zamana kadar City'deki kariyerinin 11. yılını doldurmuş olacak.



''EMEKLİ OLMAYACAĞIM, MOLA VERECEĞİM''

Guardiola, dün Sky Sports'a yaptığı açıklamada, City'den ayrılacağını söylemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben ne şimdi, ne sezon sonunda, ne de sözleşmem bittiğinde ayrılacağımı söyledim. Buradaki sürem bitince, ister bir, ister iki, ister üç, ister dört, ister beş yıl olsun, ara vereceğim. Emekli olmayacağım ama mola vereceğim. Demek istediğim, burada işim bitince bir mola vereceğim."

Tarihin en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Guardiola, Manchester City'nin kötü gidişatına çare bulamıyor.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda elenen Manchester City, Premier Lig'de ise şampiyonluğu Liverpool'a bıraktı.