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Pep Guardiola'nın Arda Güler pişmanlığı

Editör: Murat Makas / Kaynak: Fotomaç
23 May 2024 16:18 - Güncelleme : 23 May 2024 16:25
Pep Guardiola&#039;nın Arda Güler pişmanlığı

Manchester City ile Premier Lig'de şampiyon olan teknik direktör Pep Guardiola, Real Madrid forması giyen Arda Güler hakkında konuştu.

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler futbol camiasını kendine hayran bırakıyor. Manchester City ile Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Pep Guardiola, Real Madrid forması giyen Arda Güler hakkında konuştu.

''ÇOCUK ÇOK İYİ''

Defensa Central'in haberine göre Pep Guardiola, "Real Madrid, Arda Güler'i sık sık oynatırsa o çocuk durdurulamaz, o çok iyi." ifadelerini kullandı.

Pep Guardiola'nın Arda Güler pişmanlığı - 1. Resim

ARDA TRANSFERİNE GEÇ KALINDI

Guardiola'dan City'den ayrılması beklenen Bernardo Silva'nın yerine Arda Güler'in mükemmel bir alternatif olabileceğini düşündüğü belirtilen haberde bunun için artık çok geç olduğunun da altı çizildi.

Real Madrid ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan Arda Güler'in Real Madrid'den ancak rekor bir bonservis bedeliyle ayrılması söz konusu olabilir ancak İspanyol devi elindekinin farkında ve onu kimseye kaptırmaya niyeti yok.

Kaynak: Fotomaç
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