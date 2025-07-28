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 | Burak Ayaydın

Pep Guardiola'nın ayrılık tarihi belli oldu: Barcelona'ya mesaj!

Pep Guardiola'dan şaşırtan bir açıklama geldi. Ünlü teknik adam, Manchester City'den ayrılacağını ve uzun süre takım çalıştırmayacağını ifade etti.

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Pep Guardiola'nın ayrılık tarihi belli oldu: Barcelona'ya mesaj!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 20:11
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 20:11

Dünya futbol tarihindeki efsane isimler arasında yer alan , gelecek planlarından bahsetti. GQ Dergisi'ne röportaj veren başarılı hoca, 'yi işaret etti.

Pep Guardiola'nın ayrılık tarihi belli oldu: Barcelona'ya mesaj!

PEP GUARDIOLA ARA VERMEK İSTİYOR

"'da futbolcu ve teknik direktör olarak çok özel zamanlar geçirdim. Çok güzeldi. Ama hepsi geride kaldı ve artık sonsuza kadar böyle bir ihtimal söz konusu değil. Barcelona'ya dönmeyeceğim. Başkan olarak bile böyle bir şey istemiyorum. ile olan kontratıma da devam etmeyeceğim. 2027 itibarıyla sözleşmem sona erecek ve ben de çok uzun bir ara vereceğim. Açıkçası 2 yıl, 5 yıl ya da 10 yıl... Belki futbola hiç geri dönmem."

Pep Guardiola'nın ayrılık tarihi belli oldu: Barcelona'ya mesaj!

SON SEZONU KÖTÜYDÜ

Manchester City ile 2024-2025 sezonunda çok zorlanan Pep Guardiola, tüm hedeflerin uzağında kalmış ve beklentileri karşılayamamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

PEP GUARDIOLA MANCHESTER CITY'DE KAÇ MAÇA ÇIKTI?
2016 yazında imza atan İspanyol, şu ana kadar İngiliz devi ile 533 mücadelede yer aldı ve maç başına 2.28 puan ortalaması yakaladı.
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ETİKETLER
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#Futbol Tarihi
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#Spor
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