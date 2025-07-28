Pep Guardiola'nın ayrılık tarihi belli oldu: Barcelona'ya mesaj!

Dünya futbol tarihindeki efsane isimler arasında yer alan Pep Guardiola, gelecek planlarından bahsetti. GQ Dergisi'ne röportaj veren başarılı hoca, 2027'yi işaret etti.

PEP GUARDIOLA ARA VERMEK İSTİYOR

"Barcelona'da futbolcu ve teknik direktör olarak çok özel zamanlar geçirdim. Çok güzeldi. Ama hepsi geride kaldı ve artık sonsuza kadar böyle bir ihtimal söz konusu değil. Barcelona'ya dönmeyeceğim. Başkan olarak bile böyle bir şey istemiyorum. Manchester City ile olan kontratıma da devam etmeyeceğim. 2027 itibarıyla sözleşmem sona erecek ve ben de çok uzun bir ara vereceğim. Açıkçası 2 yıl, 5 yıl ya da 10 yıl... Belki futbola hiç geri dönmem."

SON SEZONU KÖTÜYDÜ

Manchester City ile 2024-2025 sezonunda çok zorlanan Pep Guardiola, tüm hedeflerin uzağında kalmış ve beklentileri karşılayamamıştı.