Persepolis'te Serdar Dursun atıyor İsmail Kartal kazanıyor!

İstanbul
İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, İran Ligi'nin 23. haftasında Malavan ile karşılaştı. Serdar Dursun'un da gol attığı maçı Persepolis kazandı.
İsmail Kartal'ın ekibi Persepolis, kendi sahasında Malavan'ı 2-0 ile geçti. İran Ligi'nde bir galibiyet daha alan Persepolis, kritik mücadeleyi 16. dakikada Alipour ve 67. dakikada Serdar Dursun'un attığı gollerle kazandı.
Son oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılan İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, hanesine 1 galibiyet daha yazdırdı ve puanını 47'ye çıkardı. Ayrıca da Kartal, bu zaferle birlikte 7. maçındaki 5. galibiyetini almış oldu. An itibarıyla ise maç fazlasıyla yeni lider Persepolis!
İran'da 8 maça çıkan tecrübeli golcü, bu maçla birlikte 3 gollük skor katkısı sağlamış oldu.