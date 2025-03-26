Peter Etebo sakatlığı sonrası antrenmanlara başladı!

Trendyol 1. Lig takımı Gençlerbirliği forması giyen Peter Etebo, sakatlanmasının tamamlanmasının ardından antrenmanlara geri döndü.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre ligin 31. haftasında cuma günü sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaşacak başkent temsilcisi, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Esenler Erokspor ile sezonun 23. haftasında oynanan karşılaşmada sakatlanarak 2 ay sahalardan uzak kalan Peter Etebo da kırmızı-siyahlı ekibin antrenmanında yer aldı.

Başkente ekibinin antrenmanının ilk bölümünde takımla çalışan tecrübeli oyuncu, idmanı takımdan ayrı fizyoterapist gözetimindeki çalışmalarla tamamladı.

SEZON PERFORMANSI

Peter Etebo, bu sezon Gençlerbirliği forması altında çıktığı 22 maçta henüz skor katkısı veremedi.