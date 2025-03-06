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 | Eyüp Ensar Yeşil

PFDK cezaları belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray listede yer aldı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu; Fenerbahçe, Galatasaray ve Göztepe'yi para cezasına çarptırdı.

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PFDK cezaları belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray listede yer aldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 20:59
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 20:59

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe, Galatasaray ve Göztepe kulüplerine para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'ye 2 milyon, Galatasaray'a 1 milyon 570 bin, Göztepe'ye ise 168 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Disipline sevk edilen Galatasaray Kulübü yöneticisi Can Natan'a 23 gün hak mahrumiyetiyle beraber 750 bin lira, sarı-kırmızılı kulübün kaleci antrenörü Yılmaz Yüksel'e de 58 bin 500 lira para cezasına hükmedildi.

Fenerbahçe Kulübünün yöneticilerinden Fethi Pekin'e ise 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin lira para cezası verildi.

Ayrıca, Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarların bir sonraki maçta elektronik biletleri bloke edildi.

ikas Eyüpsporlu futbolcu Caner Erkin ise yardımcı hakeme yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası aldı.

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