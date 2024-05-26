PFDK, Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza verdi

26 May 2024 16:24 - Güncelleme : 26 May 2024 16:24

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza verdi.

PFDK KARARLARI

TFF’nin resmi sitesinden açıklanan PFDK kararları şu şekilde:

"Beşiktaş'ın, 23.05.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 224 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş antrenörü Serdar Topraktepe’nin, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş antrenörü Serdar Topraktepe’nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor’un, 23.05.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."