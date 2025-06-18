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 | Baran Aksoy

PFDK üyeleri istifa etti!

Son dakika haberi: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.. Olayın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerinin istifa ettiği öğrenildi.

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PFDK üyeleri istifa etti!
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 11:58

Gazeteci Tahir Kum, köşe yazısında PFDK üyelerine ait olduğunu öne sürdüğü yazışmalara yer vermişti... Yazışmaların gündeme bomba gibi düşmesinin ardından Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunduğu açıklamıştı.

İSTİFA ETTİLER!

Gündem olan yazışmaların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerinin istifa ettiği öğrenildi.

YAZIŞMALARDA NE VARDI?

İşte gündem olan o yazışmalar:
"Aracının 1905 kilometreye geldiğindeki ekran resmini ve o anda yaşadığı hislerini paylaştığı doğru mudur?

"1905'i görünce bir anda "Yapı"ya dönüşüyor insan ister istemez" yazarak sonrasında gülücük atılmış mıdır?"

"Fener ağlama" denmesi ve sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili küçük düşürücü bazı videoların burada paylaşılması gibi durumlar sezon içi WhatsApp yazışmalarında geçmiş midir?

En önemlisi de, Mourinho'ya fazla müsamahanın gösterildiği konusunda hemfikir olunup, "Seneye acısını çıkarırız" denilerek, intikam mesajları paylaşılmış mıdır?

Emin kaynaklar, "Bunlar var ve yazılıp paylaşıldı" diyor. Ama sizin teyit etmeniz önemli"

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