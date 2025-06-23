PFDK'da başkan istifa etti: TFF hızlıca atama yaptı!

PFDK'da flaş bir gelişme yaşandı. Başkan dahil olmak üzere birkaç kişilik kritik ekip, PFDK'da devam etmemeye karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından PFDK'daki önemli değişim duyuruldu. TFF, PFDK'da üst üste istifalar olduğunu açıkladı ve hızlıca yeni isimleri tayin etti.

TFF'DEN PFDK İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

"Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Av. Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Sayın Av. Taha Çalık ve Raportör Üye Sayın Av. Serhat Çetin görevlerinden istifa etmişlerdir.PFDK Başkanlığına Sayın Başbuğ Pınarbaşı, PFDK üyeliklerine Sayın Abdullah Adır ve Sayın Yusuf Ziya Taşkın atanmıştır. Sayın Pınarbaşı, Sayın Adır ve Sayın Taşkın'a yeni görevlerinde başarılar dileriz. Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Sayın Celal Nuri Demirtürk, Sayın Av. Taha Çalık ve Sayın Av. Serhat Çetin'e teşekkür eder, çalışma hayatlarında başarılar dileriz."

https://x.com/TFF_Org/status/1937202800963834259