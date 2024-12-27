Tgrt Haber
Haberler>Spor>PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza

PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Aralık 2024 14:45 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 14:45

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi. Ceza alan kulüpler arasında Galatasaray ve Fenerbahçe de yer alırken, Eyüpspor-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a da bir maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig kulüplerine ceza yağdırdı. PFDK'dan yapılan açıklamada Fenerbahçe, Galatasaray​, ikas Eyüpspor​, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor​ ve Adana Demirspor'un çeşitli miktarlarda para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

ARDA TURAN'A 1 MAÇ MEN

Kurul, ikas Eyüpspor-Fenerbahçe maçında ev sahibe ekibe çirkin ve kötü tezahürattan 300 bin lira, sarı-lacivertli takıma ise aynı maddeden 570 bin lira ceza verdiğini açıklarken ev sahibi ekibe çeşitli maddelerden 130 bin 500 lira, teknik direktör Arda Turan'a da 1 maçtan men ve 58 bin 500 lira ceza verildiğini duyurdu.

PFDK'da Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza - 1. Resim

GALATASARAY'A PARA CEZASI

Disiplin Kurulu, Bellona Kayserispor-Galatasaray maçında ev sahibi ekibe farklı maddelerden toplamda 853 bin 500 lira ceza verildiğini bildirirken konuk Galatasaray'a da saha olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 468 bin lira ceza kestiğini açıkladı.

PFDK'da Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza - 2. Resim

Atakaş Hatayspor'a 47 bin 250 lira, Adana Demirspor'a da 300 bin lira ceza kesildiğini duyuran PFDK, Hatayspor forması giyen Cengiz Demir'in "ciddi faulü" sebebiyle 3 maçtan men edildiğini, Trabzonspor Antrenörü Gökhan Kandemir'in de sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 58 bin 500 lira para cezasıyla cezalandırıldığını belirtti.

PFDK'da Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza - 3. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçegalatasarayeyüpsporatakaş hatayspor

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...