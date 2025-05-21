PFDK'dan Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalinin yankıları bir süre sürmüştü. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan için verilen cezayı açıkladı. Doğan, 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

TFF'nin açıklamasına göre kurul, Ertuğrul Doğan'a kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezasının yanı sıra Trabzonspor'a aynı sebepten 2,5 milyon lira para cezası verilmesi kararı aldı.

SAHA OLAYLARI

PFDK ayrıca, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde taraftarların neden olduğu saha olayları ve kupa seremonisine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Trabzonspor'a toplam 1 milyon 8 bin lira ve aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Galatasaray'a 336 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

