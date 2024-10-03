PFDK'dan Okan Buruk'a para cezası! 

03 Ekim 2024 23:45 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 23:47

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a, Kasımpaşa karşılaşmasında sportmenlik dışı davranış sergilediği gerekçesiyle 117 bin TL para cezası verdi. Aynı Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi de 117 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile sarı-kırmızılı oyuncu Michy Batshuayi'ye toplam 117 bin TL para cezası verdi.

TEHDİTE CEZA GELDİ!

Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasında yaptığı tehdit nedeniyle, Batshuayi ise Fenerbahçe derbisinde sportmenliğe aykırı davranışından dolayı PFDK'ya sevk edilmişti.

PFDK'den yapılan açıklamada Galatasaray ile ilgili kısmın şu şekilde;

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.09.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106, 107, 206, 207, DOĞU TRİBÜN 112, 113, GÜNEY TRİBÜN 119, 120 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. sporcusu MICHY BATSHUAYI'nin, 21.09.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Kara verilmiştir"