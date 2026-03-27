Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

PFDK'dan Süper Lig'de 5 takıma ağır fatura

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi. Ceza alan kulüplerin listesi belli oldu.

GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 10:38

(PFDK), 'den 5 kulübe çeşitli para cezaları verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayımlanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 26.03.2026 tarih ve 65 sayılı toplantısında aldığı kararlar şöyle:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 5 kulübe çeşitli para cezaları ve müsabakalardan men cezaları verdi.
Trabzonspor, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 1 milyon TL para cezası aldı ve bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişleri engellendi.
Kayserispor Kulübü, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle seyircilerinin bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 480 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına ve antrenörü sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 80 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.
Fatih Karagümrük Kulübü sporcusu Claudio Matias Kranevitter, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 53 bin 350 TL para cezası ile cezalandırıldı.
Beşiktaş, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 2 milyon 500 bin TL para cezası aldı ve ilgili bloklardaki seyircilerin bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişleri engellendi. Ayrıca saha olayları nedeniyle 220 bin TL para cezası ile cezalandırıldı.
Kasımpaşa, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle 400 bin TL para cezası aldı ve ilgili bloklardaki seyircilerin bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişleri engellendi.
İŞTE KULÜPLER VE CEZALARI

1 - Konyaspor Kulübü görevlisi Hüseyin Bilgin hakkında, 19.03.2026 tarihinde oynanan Konyaspor - Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, tedbire uymama eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından oy çokluğuyla veca tayinine yer olmadığına,

2 - 'un, 18.03.2026 tarihinde oynanan Eyüpspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kale arkası kapalı misafir tribünü blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3 - Kulübü'nün, 19.03.2026 tarihinde oynanan Kayserispor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün kuzey alt D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 480 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü antrenörü Muhammed Türkmen’in, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 80 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4 - Fatih Karagümrük Kulübü sporcusu Claudio Matias Kranevitter'in, 19.03.2026 tarihinde oynanan Kayserispor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 resmi müsabakadan men ve 53 bin 350 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5 - 'ın, 19.03.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş - Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 2 milyon 500 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey alt tribün 108-109-111, kuzey üst tribün 408-409-410, batı alt tribün 103 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

6 - Kasımpaşa'nın, 19.03.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 400 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 405 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir"

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
