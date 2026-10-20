2026-2027 sezonu NBA sezonu başlıyor. NBA'de Türkiye'yi Alperen Şengün, Adem Bona ve Tarık Biberovic temsil edecek. Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Philadelphia 76ers kadrosundaki Adem Bona ve Dallas Mavericks'e katılan Tarık Biberovic, yeni sezonda performanslarıyla takip edilecek. Sezonun açılış maçında Detroit Pistons ile Boston Celtics karşı karşıya gelecek. Peki, Pistons-Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta, NBA ne zaman başlıyor?

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HABERİN ÖZETİ Pistons-Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta? NBA 2026-2027 sezonu başlıyor NBA'de 2026-2027 sezonu, Alperen Şengün, Adem Bona ve Tarık Biberovic gibi Türk oyuncuların da yer alacağı heyecanla beklenirken, sezon açılış maçı Detroit Pistons ile Boston Celtics arasında oynanacak. NBA'de 2026-2027 sezonu 20 Ekim 2026 Salı günü başlayacak. Sezon açılış maçı Detroit Pistons ile Boston Celtics arasında Türkiye saatiyle 20 Ekim 2026 Salı günü 22.00'de oynanacak. Açılış karşılaşması Prime Video, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. 2026-2027 sezonunda NBA'de Alperen Şengün (Houston Rockets), Adem Bona (Philadelphia 76ers) ve Tarık Biberovic (Dallas Mavericks) Türkiye'yi temsil edecek. Sezonun ilk gününde ayrıca New York Knicks - Philadelphia 76ers ve San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder maçları da oynanacak.

PİSTONS-CELTİCS MAÇI HANGİ KANALDA?

Detroit Pistons ile Boston Celtics arasındaki NBA açılış karşılaşması, Prime Video, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Mücadeleyi izlemek isteyenlerin ilgili platformların yayın ve abonelik koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

PISTONS-CELTICS MAÇI NE ZAMAN?

NBA 2026-2027 sezonunun açılış maçında Detroit Pistons, Boston Celtics’i ağırlayacak. 20 Ekim 2026 Salı günü oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

Yeni sezonun ilk maçında iki takım da sezona galibiyetle başlamayı hedeflerken, mücadele NBA takipçilerinin gündeminde yer alıyor.

NBA 2026-2027 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

NBA’de 2026-2027 sezonunun açılış karşılaşmaları 20 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. Pistons-Celtics mücadelesinin ardından ilk gün programında başka karşılaşmalar da bulunuyor.

New York Knicks ile Philadelphia 76ers arasındaki maç, Türkiye saatiyle 21 Ekim Çarşamba günü 02.00’de başlayacak. San Antonio Spurs ile Oklahoma City Thunder ise aynı gün saat 04.30’da karşı karşıya gelecek.

NBA'DE 3 TÜRK BASKETBOLCU FORMA GİYECEK

NBA’in yeni sezonunda Türk basketbolcuların performansı da yakından takip edilecek. Alperen Şengün, Adem Bona ve Tarık Biberovic, 2026-2027 sezonunda öne çıkan Türk oyuncular arasında yer alıyor.

ALPEREN ŞENGÜN HOUSTEN ROCKETS FORMASIYLA SAHADA

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, NBA’deki altıncı sezonuna hazırlanıyor. Milli basketbolcu, geçen sezon normal sezonda maç başına 20,4 sayı, 8,9 ribaunt ve 6,2 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Üst üste ikinci kez All-Star seçilen ilk Türk basketbolcu olan Şengün’ün yeni sezondaki performansı merakla bekleniyor.

ADEM BONA PHILADELPHIA 76ERS KADROSUNDA

Adem Bona, yeni sezonda Philadelphia 76ers formasıyla mücadele edecek. Genç basketbolcunun takımındaki rolü ve sezon boyunca göstereceği performans, Türk basketbolseverler tarafından takip edilecek.

TARIK BİBEROVIC'İN NBA HEYECANI

Tarık Biberovic de Dallas Mavericks formasıyla NBA’de mücadele etmeye hazırlanıyor. Milli oyuncunun dünyanın en önemli basketbol liglerinden birindeki performansı, sezonun dikkat çeken başlıkları arasında bulunuyor.