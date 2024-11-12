Pogba Juventus ile yollarını ayırmak üzere!

12 Kasım 2024 00:22 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 00:24

Aldığı doping cezası sebebiyle uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan Fransız ön libero Paul Pogba'nın geleceği hala merak konusu. Sözleşmesi devam ettiği Serie A devi Juventus ile yol ayrımında olduğu iddia edildi.

Sky Sports'un haberine göre; Juventus yönetimi ile Paul Pogba'nın temsilcileri, karşılıklı anlaşmayla mevcut sözleşmeyi feshetmeye ve yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Haberde, iki tarafın kısa süre içinde bir araya gelip resmi imzaları atmayı hedeflediği kaydedildi.

Juventus ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Paul Pogba, doping gerekçesiyle 4 yıl futboldan uzaklaştırılma cezası almış, daha sonra bu ceza 1.5 yıla indirilmişti.

Paul Pogba'nın cezası 10 Mart 2025 tarihinde sona erecek.