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Portekiz mağlubiyeti sonrası Arda Güler'in paylaşımı gündem oldu!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
23 Haziran 2024 01:34 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 01:38
Portekiz mağlubiyeti sonrası Arda Güler&#039;in paylaşımı gündem oldu!

Türkiye'nin Portekiz'e 3-0 yenilmesinin ardından milli futbolcu Arda Güler, sosyal medya hesabından "Bizi desteklemekten vazgeçmeyin" çağrısı yaptı.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Türkiye, Portekiz'e 3-0 mağlup olarak tur şansını son maça bıraktı.

Oyuna sonradan dahil olan milli futbolcu Arda Güler, maçın ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Portekiz mağlubiyeti sonrası Arda Güler'in paylaşımı gündem oldu! - 1. Resim

Yıldız futbolcu paylaşımında takım fotoğrafına yer verdi ve "Bu takıma inanmaktan ve bizi desteklemekten vazgeçmeyin. Çünkü biz son dakikaya kadar ülkemiz için savaşmayı bırakmayacağız." notunu düştü.

İŞTE ARDA'NIN PAYLAŞIMI:

Portekiz mağlubiyeti sonrası Arda Güler'in paylaşımı gündem oldu! - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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