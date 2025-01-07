Portekiz yeni forma sponsorunu Cristiano Ronaldo ile tanıttı!

07 Ocak 2025 23:59 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 00:05

Portekiz milli takımı yeni forma sponsorunu tanıttı. Lansmanda kaptan Cristiano Ronaldo ön plandaydı.

Portekiz​'in Nike​ ile uzun süredir devam eden birlikteliğinin 2024​ yılında resmen sona ermesinin ardından Cristiano Ronaldo​ ve ekibi, Puma​'nın milli takım için hazırladığı ilk formaları görücüye çıkarttı.

Seleção'nun formaları 1997'den bu yana Nike tarafından tedarik ediliyordu. Ancak yeni yıl, erkek ve kadın takımları için yeni bir başlangıcın habercisiydi.

FORMA TASARIMINDA RADİKAL DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

İç saha forması, geleneksel olarak Portekiz ulusal renkleriyle ilişkilendirilen tondan daha parlak bir kırmızı tonuna sahipken, yaka ve manşetlerde kontrast oluşturan koyu yeşil, kırık beyaz bir tonla birlikte seyrek olarak kullanılıyor.

Portekiz Futbol Federasyonu'nun Quinas amblemi minimalist bir şekilde yenilenerek göğse yerleştirilirken, ulusal armanın içinde bulunan beş gümüş amblem, kumaşın içine yerleştirilen genel baskıya ilham vermek için kullanıldı.

Kadın takımının deplasman formasının kendine özgü bir versiyonu var; bu forma, soluk nane yeşili bir taban üzerine benekli kırmızı ve yeşil renkte benzer bir desenle kaplanmış.

RONALDO'NUN SON FORMASI OLACAK

Bu Puma formaları, Ronaldo'nun muhtemelen Portekiz kaptanı olarak giyeceği son formalar olacak ve ülkesini Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası elemelerine taşıyacak. 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra başka bir Avrupa Şampiyonası'nda oynamayacağını söylediği için bu onun son uluslararası turnuvası olacak.