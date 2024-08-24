Porto, Türk asıllı İsveçli yıldız Deniz Gül'ü kadrosuna kattığını açıkladı!

24 Ağustos 2024 17:02 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 17:07

Porto'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türk asıllı İsveçli Deniz Gül, Porto ile 2029 yılına kadar geçerli sözleşmeyi imzaladı." denildi. Geçen sezonu İsveç ekibi Hammarby forması altında geçiren Deniz Gül, 22 maçta görev aldı, 3 gol attı.