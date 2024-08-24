Tgrt Haber
Haberler>Spor>Porto, Türk asıllı İsveçli yıldız Deniz Gül'ü kadrosuna kattığını açıkladı!

Porto, Türk asıllı İsveçli yıldız Deniz Gül'ü kadrosuna kattığını açıkladı!

Editör: Faruk Arvas
24 Ağustos 2024 17:02 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 17:07
Porto, Türk asıllı İsveçli yıldız Deniz Gül&#039;ü kadrosuna kattığını açıkladı!

Portekiz temsilcisi Porto, 20 yaşındaki Türk asıllı İsveçli futbolcu Deniz Gül'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Porto'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türk asıllı İsveçli Deniz Gül, Porto ile 2029 yılına kadar geçerli sözleşmeyi imzaladı." denildi. Geçen sezonu İsveç ekibi Hammarby forması altında geçiren Deniz Gül, 22 maçta görev aldı, 3 gol attı.

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...