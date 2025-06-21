Potanın Perileri çeyrek finalde!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi Yunanistan'ı mağlup etti ve son 8'e yükseldi. Potanın Perileri, zorlu maçı 11 sayı farkla kazandı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız, 2025 EuroBasket A Grubu’ndaki 3. maçında ev sahibi Yunanistan’ı 83-72 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milli sporcular, bu galibiyetle birlikte grup etabını ikinci sırada tamamlamış oldu.

POTANIN PERİLERİ 'DEVAM' DEDİ

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında bugün Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenilen Türkiye, ikinci müsabakada ise İsviçre'yi 91-67 mağlup etmişti. Esasen ise Potanın Perileri; bugünkü galibiyetle birlikte kupa yoluna devam ederken, diğer tarafta ise Yunanistan turnuvaya havlu attı.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Julio Anaya (Panama), Peter Praksch (Macaristan).

Yunanistan: Pavlopoulou 16, Christinaki 2, Parks 15, Spanou 20, Fasoula 14, Krimili 3, Bosgana, Nikolopoulou 2, Louka, Karlafti.

Türkiye: Alperi Onar 14, Sevgi Uzun 11, Olcay Çakır Turgut 9, Tilbe Şenyürek 19, McCowan 10, Gökşen Fitik 14, Elif Bayram 6, Derin Erdoğan, Sinem Ataş.

1. Periyot: 21-17

Devre: 35-43

3. Periyot: 59-62

https://x.com/TBF/status/1936503674680881413